2018年に香港で誕生した、A BATHING APE(R)（ア ベイシング エイプ(R) 以下、BAPE(R)︎）とmastermind JAPAN（マスターマインドジャパン）によるコンセプトショップ『mastermind A BATHING APE(R)』が、約6年ぶりに日本に再上陸します。

2026年2月11日（水）から2月17日（火）までの期間、伊勢丹新宿店 メンズ館 1階 ザ・ステージにて、期間限定のポップアップストアをオープン。同ストアは、ブラックを基調にしたシックでラグジュアリーな空間を、「mastermind A BATHING APE(R)」の文字と、象徴的なスカルロゴ＆エイプヘッドロゴで大胆に装飾。



コラボレーションライン『mastermind A BATHING APE(R)︎』を中心に、最新コレクション『mastermind A BATHING APE(R)︎ 18TH』を同時発売します。

長年にわたりストリートの第一線で独自の関係性を築いてきた両ブランドによる18回目の協業は、“パンク”という反骨の美学からインスピレーションを得て、DIY精神や反体制の姿勢をグラフィックとして再構築しています。

本コレクションは、Tシャツ2型、クルーネックスウェット、ボンバージャケット、カーゴパンツ、BAPE STA(TM)を含む全6型を展開。両者のイニシャルである「M」と「B」をスプレーペイントで表現したモチーフ、そして“A BATHING APE(R)︎”と“mastermind”のロゴを重ね合わせた新たな「mastermind BAPE(R)︎ LOGO」が象徴的に用いられています。

BLEACHED LOGO CREWNECK M 18THCOLOR: BLACK\52,800- (税込)

クルーネックスウェットは、フロントにmastermind JAPANを象徴するクロスボーンスカル、バックにBAPE(R)︎のアイコンであるAPE HEADを、ブリーチ加工によって大胆に表現。両袖口にはそれぞれのピスネームを配し、ディテールにまでこだわった1着に仕上げています。左裾にレザーストラップが付属。

LOGO GARMENT DYE RELAXED FIT TEE M 18THCOLOR: BLACK\36,300- (税込)LOGO RELAXED FIT TEE M 18THCOLOR: BLACK\33,000- (税込)

Tシャツは「M」「B」のマークと「mastermind BAPE(R)︎ LOGO」を使用した2型をラインアップ。いずれもリラックスフィットのサイジングで、左裾にはコラボレーションの証としてレザーストラップを配しています。

BOMBER JACKET M 18THCOLOR: BLACK\104,500- (税込)

ボンバージャケットは、フロント右胸とバック左下に「M」「B」のマークを配置し、右袖に「mastermind BAPE(R)︎ LOGO」をあしらいました。フロントジップ裾の左右には、両者のピスネームを配したスペシャル仕様で、コラボレーションならではの完成度を備えたアイテムです。

CARGO PANTS M 18THCOLOR: BLACK\60,500- (税込)

カーゴパンツはフロントの右脚と左バックポケット部分に「M」「B」のマークを配置。ベルトループにはレザーストラップが付属します。

BAPE STA(TM)︎ M1 18THCOLOR: BLACK, WHITE\55,000- (税込)

BAPE STA(TM)はホワイトとブラックの2色展開。BAPE(R)︎の星型アイコン「STA」にクロスボーンスカルを重ねたアッパーデザインとヒールロゴが特徴です。素材には100%牛革を使用し、上品に仕上げています。

BAPE(R)が掲げるブランドステートメント「Fearless Expression（恐れない自己表現）」は、自分らしさを妥協なく貫く精神を象徴するものです。本コレクションは、その姿勢を継承しながら、mastermind JAPANとの長年の関係性を現在進行形の表現として結実させたものです。

LOCATION

伊勢丹新宿 メンズ館 1階 ザ・ステージ

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１４－１

About mastermind JAPAN

1997年スタート。MADE IN JAPANにこだわり、日本の素材、伝統技術、最新技術をリアルクローズに落とし込み世界に発信。パリの合同展示会への出展を皮切りに2003年から2011年まで、パリにてコレクションを発表。ブランド設立15周年を迎えた2013年SSシーズンでコレクション活動を休止。2017年よりmastermind JAPAN、MASTERMIND WORLDと2ライン化し、コレクション活動を新たに始める。

