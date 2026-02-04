リプトンとUP-Tがコラボレーション！限定オリジナルグッズが登場!

丸井織物株式会社

本コラボレーションでは、リプトンのブランドイメージや世界観を落とし込んだオリジナ

ルデザインを、Tシャツやタオルなどのアパレルアイテムをはじめとした多彩なアイテムとして展開いたしています。

おうちでのリラックスタイムはもちろん、外出先や日常のさまざまなシーンでもリプトン

の世界観を楽しんでいただけるラインナップとなっております。

日常に寄り添い、ティータイムをより特別なものにしてくれる、ここでしか手に入らない限定コラボグッズをぜひお楽しみください。

本コラボレーション商品は、UP-T特設サイトにて期間限定で販売中です。

特設サイト：https://up-t.jp/collabo/lipton

【販売アイテム一覧】

【Liptonとは？】

130年以上にわたる茶の研究と品質へのこだわりをベースに茶葉を厳選し、気軽においしく楽しめるお茶を125カ国以上で展開している世界No.1のティーブランド*です。

19世紀末、トーマス・J・リプトン卿は“たくさんの人に、気軽に上質な紅茶を飲んでもらいたい”と考え、品質の安定した紅茶をお客様に提供することを目指しました。そこでリプトンは広大な茶園を買い取り、茶樹の栽培から生産まで一貫して行うことで、その理想を実現し、「茶園から直接ティーポットへ」というスローガンが生まれました。紅茶事業を始めてから、130年以上がたった今も、常にその思いを胸に歩み続け、昨今のWellbeing（心身ともに健康であること）への注目や消費者の健康意識の高まりとともにお茶ブームを牽引してきました。また、ブランド理念として「大切な人とのつながりになるブランド」を掲げており、一杯の紅茶が生み出す大切な人との時間から、皆様がもっと前向きな気持ちにもっと笑顔になれるとリプトンは信じています。

*ユーロモニターインターナショナル調べ；お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア(2025年)

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用