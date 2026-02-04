「分析するAI」から「実行するAIエージェント」へ。DATAFLUCT、Eight EXPO 2026にて、業界特化型AIによるDXの最新事例を展示

株式会社DATAFLUCT

株式会社DATAFLUCT（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：久米村 隼人）は、2026年2月18日（水）より開催される「Eight EXPO 2026」に出展します。昨今の労働力不足への決定打となる「AIエージェント」をテーマに、あらゆる非構造化データを価値に変え、現場の判断と実行を代替する「Airlake」シリーズの最新4ラインナップを一挙公開します。

ブースでは、全国280拠点での完全自動発注を実現した事例や、1万点のIoTデータからレポートを自動生成するビル管理エージェントなど、DATAFLUCTのAI実装事例を紹介します。AIが「ツール」から「同僚」へと変わる瞬間を体感いただけます。

出展の背景：AIは「ツール」から「自律的な同僚」へ

2026年、DXの潮流は「可視化・予測」のフェーズを超え、AIが自らタスクを完結させる「自律型エージェント」の実装フェーズへと移行しています。本イベントでは、全国280拠点での完全自動発注を実現した事例や、1万点のIoTデータからレポートを自動生成するビル管理エージェントなど、DATAFLUCTのAI実装事例を紹介します。AIが「ツール」から「同僚」へと変わる瞬間を体感いただけます。

展示の見どころ：4つの「Airlake」シリーズが実現する未来

1. 【流通・小売】Airlake Forecasting：熟練者の「勘」を完全自動化

専門知識不要で高精度なAI予測を実現。「適正在庫の予測」「来客数の予測」「生産計画の作成」「売上予測」など、多様なビジネスシーンでの予測業務に活用できます。

展示予定の事例：

「Airlake」、国分グループ本社の対象288拠点で導入。AI需要予測と在庫適正化機能の連携で、欠品削減と発注業務の精度向上に貢献。(https://datafluct.com/news/roko6rzt1/)

2. 【建設・不動産】Airlake Smart Building：1万点のデータから「報告書」を自動生成

IoTセンサー、図面、日報などの膨大な非構造化データをAIが横断的に解析。異常検知だけでなく「なぜそうなったのか」の背景説明を含むレポートを自動生成し、建物の資産価値向上に寄与します。

展示予定の事例：株式会社竹中工務店との共創事例

DATAFLUCTと竹中工務店、Google Cloudの生成AIを活用した建物DX支援アプリを共同開発(https://datafluct.com/casestudy/en-lovsswzfg/)

3. 【店舗開発・マーケ】Airlake Retail Agents：AIで「勝てる出店」を導く

人流データと売上実績を融合し、新規出店の可否をAIが判定します。

株式会社ほっかほっか亭総本部での導入事例では、売上予測の誤差率17%未満という高精度を達成し、店舗開発担当者の調査工数を大幅に削減。売場のカテゴリーレイアウト自動作成、商品単位での棚割の自動作成や、発注自動化、価格最適化などの機能も備え、店舗の開発と運営全般を最適化し、属人化と人手不足を解消します。

展示予定の事例：

ほっかほっか亭、AI売上予測で「属人化」からの脱却。データに基づく客観的な出店戦略で、持続的な成長基盤を構築(https://datafluct.com/casestudy/case0007/)

4. 【全業種共通】Airlake Platform：あらゆる「映像・音声・書類」を資産に変える

社内外の非構造化データを資産に変える、AIデータ基盤。

非構造化データを自動で構造化し、専門知識なしで高度なデータ分析を可能にします。あらゆる形式のデータを一元的に受け入れ、AIが自動で整理・構造化。ベクトルデータベース、ナレッジグラフも標準搭載。情報収集・分析の非効率を解消し、データドリブンな意思決定を支援します。

展示内容（予定）：

東芝デジタルソリューションズ株式会社との共創による「SATLYS」と「Airlake」の連携。

作業現場やプラント設備の「映像データ」の蓄積・映像解析・可視化を一気通貫で実現。たとえば、カメラの映像からAIが自動で損傷を特定し、台帳作成までを完結。「見守り」から「事務作業」までを自動化します。

イベント概要

名称： Eight EXPO 2026

会期： 2026年2月18日(水) ～ 2月19日(木) 10:00 - 18:00

会場： 東京ビッグサイト 南3・4ホール

DATAFLUCTブース番号： MSX103

詳細・来場登録： https://eight-event.8card.net/eightexpo/

株式会社DATAFLUCTについて

株式会社DATAFLUCTは「データを商いに」をビジョンに掲げ、埋もれていたデータから新たな価値を生み出し、社会課題を解決するデータビジネスパートナーです。非構造化データをはじめ、データの形式にとらわれない「マルチモーダルデータ活用」に強みを持ち、データの収集・蓄積・加工・分析を一気通貫で実現します。

需要予測によるロスの削減、持続可能な都市計画、脱炭素に向けた行動変容など世界基準の課題に着目した自社サービスも展開し、誰もがデータを有効活用することで持続可能な意思決定をすることができる世界の実現を目指しています。2019年JAXAベンチャー※認定企業。

※宇宙航空研究開発機構（JAXA）の知的財産・業務での知見を利用して事業を行う、JAXA職員が出資・設立したベンチャー企業。

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYA サイド SHIBUYA タワー7階

代表者：代表取締役CEO 久米村 隼人

設立：2019年1月29日

電話番号：03-6822-5590（代表）

資本金：14億9,712万円（資本準備金含む）

事業内容 ：データプラットフォーム構築・運用支援事業、DX推進支援・運用支援事業、サステナブルデータビジネス事業

