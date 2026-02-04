こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【甲南大学】神戸須磨シーワールドで学生企画「テンションシャチあがり！“スマ”イルフォトクエスト」が2月7日〜15日に開催
甲南大学（兵庫県神戸市、学長：中井 伊都子）と株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の運営施設である、神戸須磨シーワールド（兵庫県神戸市、館長：中野 良昭）は、産学連携の参加型イベント「テンションシャチあがり！“スマ”イルフォトクエスト」を2026年2月7日（土）〜15日（日）に開催いたします。本イベントは、経済学部経済学科 石川ゼミの学生が企画立案から運営までを担い、来館者が水族館内を巡りながら写真撮影ミッションに挑戦するイベントです。
本イベントでは、バレンタインデーに合わせて「LOVE」「笑顔」「思い出づくり」をテーマに、館内に設置された「バレンタインフォトブース」や「ミラーシートフォトスポット」での撮影や“手つなぎフォト”の撮影など、写真撮影のミッションに挑戦することができます。
このミッションは、学生がアンケート調査やフィールド調査を行い、神戸須磨シーワールドのキャストとの意見交換を通じて、水族館への来館やイベントにもっと参加したくなるような企画として実現しました。学生たちがイベント運営や安全への配慮、お客様への案内の工夫などを学びながら作りあげた、学生ならではの視点とアイデアが詰まったミッションで、ぜひ、素敵な“スマ”イルフォトを撮影ください。
ミッションをクリアした方には神戸須磨シーワールドのオリジナルグッズをプレゼントいたします。カップルやご家族、友人と神戸須磨シーワールドで“スマ”イル溢れる思い出を写真に残してみてはいかがでしょうか。
■「テンションシャチあがり！“スマ”イルフォトクエスト」イベント概要
・開催日時：2026年2月7日（土）〜2月15日（日）
・開催場所：神戸須磨シーワールド内 特設受付ブース
・参加費 ：無料 ※別途、水族館の入館券の購入が必要です（イベント参加のみは不可）
＜ミッション内容＞
○初級ミッション
ミッションを2つクリアで神戸須磨シーワールドのオリジナルグッズをプレゼント！
※オリジナルグッズは無くなり次第終了（1日あたり平日40個・土日90個）
・シャチまたはイルカを撮影
・バレンタインフォトブースでの撮影
○上級ミッション
初級ミッション+ミッションを3つクリア（計5つ）でオルカくじチケットをプレゼント！
※オルカくじチケットは無くなり次第終了（1日あたり10個）
・初級ミッションで未撮影のシャチまたはイルカを撮影
・ミラーシートフォトスポットでの撮影
・手つなぎフォト撮影
■経済学部経済学科 石川ゼミについて
地域経済学の基礎を軸に、実社会における課題をテーマとした実践的な学びを重視するゼミです。企業や地域社会と連携したフィールドワークや企画立案を通じて、学生が自ら考え、行動し、発信する力を養うことを目的としています。
本イベントでは、学生が来館者目線に立った企画アイデアの創出や、現場での運営サポートに携わり、産学連携による実践的な学びの成果を形にしています。学内での学修にとどまらず、実社会と関わる経験を通じて、将来に活きる課題解決力やコミュニケーション力の向上を目指しています。
・甲南大学経済学部 公式サイト：https://www.konan-u.ac.jp/faculty/economics/
▼本件に関する問い合わせ先
甲南学園広報部
住所：兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1
TEL：078-435-2314
メール：kouhou@adm.konan-u.ac.jp
