【京都橘大学】2024パリ五輪男子100ｍ日本代表・坂井隆一郎選手を講師に招き京都橘大学×坂井選手 ランニングクリニックを開催！−陸上クラブチーム所属の中学生へ練習法・トレーニング法を伝授−
京都橘大学（京都市山科区、学長：岡田知弘） では、2月7日（土）、2024パリ五輪男子100ｍ日本代表・坂井隆一郎選手を講師に招き、京都・大阪で活動する陸上クラブチームに所属の中学生を対象に『京都橘大学×坂井選手 ランニングクリニック』を開催します。
今回のランニングクリニックは、次世代の育成と地域交流を目的に本学陸上競技部が企画するもので、日頃から陸上競技の練習に取り組む中学生がトップアスリートから直接学ぶ機会を創出し、競技力向上の一助となることをめざして開催します。
本学は学生の課外活動の一環として強化クラブを設置しており、スポーツ・文化活動を通じて、地域交流や次世代育成に取り組んでいます。2024年4月には「陸上競技部 女子短距離部門」を新たに立ち上げ、競技力の向上を目指すとともに、地域の小学生との交流イベント企画・運営等に携わってきました。中学生を対象とするジュニアスポーツ教室を本学陸上競技部が開催するのは今回が初の取り組みとなります。
クリニックでは、日本を代表する陸上競技選手である坂井選手に、短距離走に必要な体幹トレーニングをはじめ、スプリントドリルやスタートダッシュなど、競技力の向上に不可欠な練習法を指導していただきます。
全国的に部活動の地域展開（地域移行）が課題とされるなか、京都市においても市立中学校部活動の廃止及び地域クラブチームの実施に向けた環境整備が進んでいます。今回のクリニック開催を通じて、地域のクラブチーム活性化の後押しとなることを目指すとともに、これから活躍が期待される次世代の継続的な育成機会創出につなげていきたいと考えています。
【 京都橘大学×坂井選手 ランニングクリニック概要 】
日 時：2026年2月7日（土）10：00〜12：30
※受付開始 9：45から
会 場：京都橘大学 総合グラウンド
主 催：京都橘大学
講 師：坂井隆一郎 選手（2024パリ五輪男子100ｍ日本代表）
※坂井選手のサポートとして、
本学陸上競技部員が指導のアシスタントを担当
参加者：陸上クラブチームに所属する中学生約40名
進 行 10：00〜10：25 開講式・ウォーミングアップ
10：25〜10：50 短距離走に必要な体幹トレーニング等
11：00〜11：40 スプリントドリル
11：50〜12：20 スタートダッシュ〜一次加速・二次加速について
12：20〜12：30 坂井隆一郎選手への質問コーナー・閉講式
【 クリニック講師 プロフィール 】
・坂井 隆一郎（さかい・りゅういちろう）
日本を代表する陸上競技選手。専門は短距離。大阪ガス所属。
日本陸上競技選手権2023・2024男子100m連覇。
2024パリオリンピックでは男子100mと男子4×100ｍリレーに出場。
リレー1走を担い、決勝5位入賞を果たす。
・100mベスト記録：１０秒０２
・2024パリオリンピック代表
・2023ブダペスト・2022オレゴン世界選手権代表
［ご参考］京都橘大学 陸上競技部〈女子短距離部門〉について
2024年4月に強化クラブとして設立。部員数10名。少数精鋭で一人ひとりが目標に向かって努力できる環境で練習に取り組んでいる。監督はオリンピック出場選手を指導した経験を持つ島津勝己が務める。
〈主な成績〉
●2024年度
・日本学生陸上競技対校選手権大会 出場
・U20日本陸上競技選手権大会 出場
・西日本学生陸上競技対校選手権大会 出場
●2025年度
・日本陸上競技選手権大会 出場
・U20日本陸上競技選手権大会 出場（女子走幅跳７位）
・日本学生陸上競技対校選手権大会 出場
・西日本学生陸上競技対校選手権大会 出場（女子走幅跳２位）
・関西学生陸上競技対校選手権大会 出場（女子走幅跳 優勝）
・陸上競技部 女子短距離部門監督
島津 勝己（しまづ・かつみ）
2024年春より京都橘大学 陸上競技部女子短距離部門監督。
これまで中学校教員、そして陸上部の顧問として生徒の成長を見守り約35年。中学校体育連盟や日本陸上競技連盟にも携わり、若き競技者の育成・強化に尽力。
2015年に発足した『OSAKA夢プログラム』ではゼネラルマネージャーを務め、男子100mの多田修平選手をはじめとするオリンピック選手を大阪から輩出。
▼本件に関する問い合わせ先
京都橘大学 企画部 広報課
住所：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町３４
TEL：075-574-4112
FAX：075-574-4151
メール：pub@tachibana-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
