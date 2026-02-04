電気自動車（EV）コネクタ市場規模・シェアレポート、成長および予測 2025-2035
KDマーケットインサイツは、市場調査レポート『電気自動車（EV）コネクタ市場の将来動向と機会分析 - 2025～2035年』を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス判断を行うことを支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイツの研究者が一次および二次の調査分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク、各社の市場参入（GTM）戦略の理解を行っています。
市場概要
電気自動車（EV）コネクタは、EVと充電源の間で安全かつ効率的な電力伝送を可能にする重要な電気機械インターフェースです。これには、車両インレット、充電プラグ、カプラー、高電圧コネクタなどが含まれ、ACおよびDC充電の幅広い電力レベルに対応しています。EVの普及拡大に伴い、コネクタは高電圧対応、急速充電、高度な熱管理、安全基準強化などの性能向上が進んでいます。
市場には複数の規格が存在します：Type 1（SAE J1772）、Type 2（IEC 62196）、CCS（Combined Charging System）、CHAdeMO、GB/T、および各社独自規格。急速充電が消費者の主要期待となる中、150～350kW以上の高電流DC充電に対応するコネクタの需要が増加しています。
市場規模とシェア
世界のEVコネクタ市場は約65～80億米ドルと推定され、今後10年間でCAGR20～25％で成長し、自動車市場全体の成長を大きく上回る見込みです。成長の背景には、EV販売の急増、公的・民間の充電インフラ整備の加速、商用車フリートの電動化があります。
地域別シェア：アジア太平洋が最大シェアを占め、中国のEVエコシステムと製造規模が牽引。次いで欧州、CCS標準化と厳格な排出規制が成長を支援。北米は連邦補助金と民間投資により急成長。
コネクタタイプ別：DC急速充電コネクタが最も高成長、ACコネクタは家庭・職場用で大きな設置ベースを維持。
成長促進要因
EV普及の加速：BEV・PHEV販売の増加が直接的にコネクタ需要を押し上げ。
充電インフラの拡大：公共急速充電所やフリートデポでの高耐久コネクタ需要。
高出力充電へのシフト：充電時間短縮のため、液冷・高電流コネクタ採用が進む。
規制支援・標準化：政府規制や規格統合（例：欧州のCCS）が市場明確化を促進。
商用車の電動化：バス、トラック、ラストマイル配送車両向けに高耐久・高出力コネクタが必要。
市場セグメンテーション
充電方式別
AC充電コネクタ
DC急速充電コネクタ
規格別
Type 1（SAE J1772）
Type 2（IEC 62196）
CCS（CCS1/CCS2）
CHAdeMO
GB/T
用途別
乗用車
商用車（バス、トラック、フリート）
コンポーネント別
車両インレット
充電プラグ・カプラー
高電圧コネクタ・ケーブルアセンブリ
エンドユーザー別
OEM
充電インフラ事業者
アフターマーケット・レトロフィット供給者
主要企業と競争環境
EVコネクタ市場は中程度に統合され、グローバルな電気・自動車部品リーダーが安全性、性能、規模で競争。
主要企業：
TE Connectivity：OEM・充電ネットワーク向け高電圧コネクタ・インレット
