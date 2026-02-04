生成AIと感情解析が採用を変革、才能評価ツール市場は2031年に13億ドル超へ拡大予測
才能評価ツールとは、個人の能力、性格、行動特性、職務適性などを科学的手法に基づいて定量的に可視化するためのシステムである。心理測定学、統計分析、AIアルゴリズムを組み合わせ、従来の面接や履歴書では把握しにくい潜在的資質を抽出することを目的とする。特に企業においては、人材採用・配置・育成・リーダー選抜などの人事戦略において、才能評価ツールは客観的データに基づく意思決定を支える中核的インフラとなっている。近年ではAIによる自然言語解析や感情認識、オンラインアセスメントの導入が進み、評価の精度とスピードが飛躍的に向上している。また、候補者体験（Candidate Experience）の最適化や多様性・公平性の確保といった観点からも注目度が高まっており、才能評価ツールは単なる採用支援システムではなく、組織価値の最大化を支える戦略的プラットフォームとして位置づけられる。
市場拡大と産業構造の変化
LP Information調査チームの最新レポートである「世界才能評価ツール市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/29416/talent-assessment-tools）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.7%で、2031年までにグローバル才能評価ツール市場規模は13.18億米ドルに達すると予測されている。この成長を牽引するのは、リモートワークの普及、デジタルスキルの重要性の高まり、そして採用・配置の効率化を求める企業ニーズである。多くの企業が人材を「資本」として捉え始める中、データ駆動型人事（People Analytics）への転換が加速し、才能評価ツールはその中核技術として定着しつつある。また、生成AIを活用した動的評価モデルや、業務成果との相関を可視化するシミュレーション型ツールの登場により、市場はより高度化・多層化している。
図. 才能評価ツール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340844/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340844/images/bodyimage2】
図. 世界の才能評価ツール市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、才能評価ツールの世界的な主要製造業者には、SHL、Mercer、Aon、Korn Ferry、Talogy、Hogan Assessments、Codility、Infor、Criteria、HireVueなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約55.0%の市場シェアを持っていた。
主要企業の競争構図と技術動向
市場を牽引するのは、SHL、Mercer、Aon、Korn Ferryなどのグローバル人材コンサルティング大手である。SHLは長年にわたり心理測定とAI解析を統合した包括的評価ソリューションを提供し、世界各国の大企業で高い採用率を誇る。MercerやAonは人事データ分析を基盤とする組織変革支援に注力し、評価結果を人材育成・報酬制度に連動させる仕組みを構築している。Korn Ferryは独自のリーダーシップモデルとAIアセスメントを組み合わせ、上級管理職層の潜在能力を測定する分野で優位性を有する。一方、Talogy、Hogan Assessments、Criteria、HireVue、TestGorillaといった新興企業は、オンラインテスト、動画面接解析、ゲーム型アセスメントなど、柔軟かつスケーラブルな評価手法で市場に革新をもたらしている。特にHireVueやSpark Hireは映像認識と音声解析を活用し、非言語情報から候補者特性を抽出する技術で注目を集めている。これにより、評価の客観性と効率性の両立が実現しつつある。
市場拡大と産業構造の変化
LP Information調査チームの最新レポートである「世界才能評価ツール市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/29416/talent-assessment-tools）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.7%で、2031年までにグローバル才能評価ツール市場規模は13.18億米ドルに達すると予測されている。この成長を牽引するのは、リモートワークの普及、デジタルスキルの重要性の高まり、そして採用・配置の効率化を求める企業ニーズである。多くの企業が人材を「資本」として捉え始める中、データ駆動型人事（People Analytics）への転換が加速し、才能評価ツールはその中核技術として定着しつつある。また、生成AIを活用した動的評価モデルや、業務成果との相関を可視化するシミュレーション型ツールの登場により、市場はより高度化・多層化している。
図. 才能評価ツール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340844/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340844/images/bodyimage2】
図. 世界の才能評価ツール市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、才能評価ツールの世界的な主要製造業者には、SHL、Mercer、Aon、Korn Ferry、Talogy、Hogan Assessments、Codility、Infor、Criteria、HireVueなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約55.0%の市場シェアを持っていた。
主要企業の競争構図と技術動向
市場を牽引するのは、SHL、Mercer、Aon、Korn Ferryなどのグローバル人材コンサルティング大手である。SHLは長年にわたり心理測定とAI解析を統合した包括的評価ソリューションを提供し、世界各国の大企業で高い採用率を誇る。MercerやAonは人事データ分析を基盤とする組織変革支援に注力し、評価結果を人材育成・報酬制度に連動させる仕組みを構築している。Korn Ferryは独自のリーダーシップモデルとAIアセスメントを組み合わせ、上級管理職層の潜在能力を測定する分野で優位性を有する。一方、Talogy、Hogan Assessments、Criteria、HireVue、TestGorillaといった新興企業は、オンラインテスト、動画面接解析、ゲーム型アセスメントなど、柔軟かつスケーラブルな評価手法で市場に革新をもたらしている。特にHireVueやSpark Hireは映像認識と音声解析を活用し、非言語情報から候補者特性を抽出する技術で注目を集めている。これにより、評価の客観性と効率性の両立が実現しつつある。