自動車LiDAR市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月28に「自動車用LiDAR市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用LiDARに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用LiDAR市場の概要
自動車用LiDAR市場に関する当社の調査レポートによる自動車用LiDAR市場規模は 2035 年に約 128億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用LiDAR市場規模は約 16.5億米ドルとなっています。自動車用LiDARに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 22.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用LiDAR市場シェアの拡大は、先進運転支援システム（ADAS）を搭載した自動運転車の普及が進んでいることが要因です。LiDARは、カメラやレーダーだけでは実現できない高精度な3Dマッピングを提供するため、レベル3以上の自動運転において不可欠な技術となっています。多くの主要自動車メーカーは現在、LiDARを含む高度な認識システムを必要とするレベル3システムのテストを実施しています。さらに、各国政府や安全当局が衝突回避技術を奨励または義務付ける規制を強化していることも、LiDARへの需要を高める要因となっています。
自動車用LiDARに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/global-automotive-lidar-market/77219
自動車用LiDARに関する市場調査によると、LiDAR技術の進歩と電気自動車（EV）およびモビリティサービスの急速な普及により、市場シェアは拡大すると予測されています。さらに、センサーフュージョン、AI、コネクティビティへの投資増加も、より高性能で高度なLiDARへのニーズを高めています。
しかし、特に豪雨、霧、降雪などの悪天候条件下における技術的および性能上の限界は、実際の運転環境における信頼性を低下させ、市場の成長をある程度阻害する可能性があります。
自動車用LiDAR市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用LiDAR市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用LiDARの市場調査は、技術別、画像タイプ別、車両タイプ別（内燃機関）、電気自動車別、設置場所別（取付）、範囲別、レーザー波長別、自動運転レベル別と地域別に分割されています。
自動車用LiDAR市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-77219
技術別に基づいて、自動車用LiDAR市場は機械式LiDARとソリッド ステートLiDARに分割されています。このうち、ソリッド ステートLiDARセグメントは、大規模な自動車への導入に適していることから、予測期間中に約58%の市場シェアを占めると予想されています。自動車メーカーは、製造コストの低さ、長期的な信頼性の高さ、そして車両への統合の容易さから、ソリッド ステートLiDARをますます重視するようになっています。そのため、多くの主要企業が革新的なソリッド ステートLiDARシステムの開発と発売に投資しています。例えば、2026年1月、SeyondはCES 2026で、自動車メーカーやロボットアプリケーション向けに設計されたソリッドステートLiDARシリーズを発表しました。
