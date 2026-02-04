【相模大野店 リラクゼーションマッサージ】新店舗 オープン予定2月20日 相模大野駅北口を出てすぐ ～もみの匠 相模大野店～
【相模大野店】2026年2月20日 新規オープン予定！
【店舗概要】もみの匠相模大野店（https://mominotakumi.com/sagamiono/）
住所：神奈川県相模原市南区相模大野３丁目１２－１２ 相模大野セントラルプラザ 5階
この度、もみの匠相模大野店が新たにオープン予定です！！
相模大野店は相模大野駅の北口を出てすぐの位置にあるリラクゼーションサロンです！
相模大野駅北口を出て、1階にエイブルがあるビルの5階になります！！
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 相模大野店」が新たにオープン予定！！
「もみの匠 相模大野店（https://mominotakumi.com/sagamiono/）」のご案内です。
こんにちは、もみの匠 相模大野店です。
もみの匠 相模大野店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただけるようなサービスを提供して参ります。
店舗の最新情報は「もみの匠 相模大野店（https://mominotakumi.com/sagamiono/）」のHPにてご確認いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340615/images/bodyimage1】
もみの匠相模大野店は、2026年2月20日に新たにオープン予定！！
相模大野店は、相模大野駅北口を出てすぐの建物の5階にございます！
相模大野駅北口を出て、1階にエイブルがあるビルの5階になります！！
リラクゼーションサロン もみの匠 相模大野店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【新規出店店舗】
もみの匠津田沼店（https://mominotakumi.com/tsudanuma/）
2025年05月23日オープン!
もみの匠新小岩店（https://mominotakumi.com/shinkoiwa/）
2025年2月21日オープン！
店 舗 名：もみの匠 相模大野店
所 在 地：神奈川県相模原市南区相模大野３丁目１２－１２ 相模大野セントラルプラザ 5階
営業時間：11：00～23：00 年中無休 予定
スタッフ勤務希望者は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/sagamiono/recruit/
ホームページよりご予約可能
もみの匠（https://mominotakumi.com/）
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/sgmon/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
