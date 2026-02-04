他社による当社著作権侵害等に関する対応方針について

株式会社Jstyle

当社(株式会社Jstyle、代表取締役:安藤 和隆)は、LanCul株式会社(代表取締役:阪野 思遠)を被告として、損害賠償等を請求する民事訴訟を提起しておりましたが、この度、同社より下記URLのとおり謝罪の申入れがありました。

【公式】LanCul（ランカル）｜当社ウェブサイト及びパンフレットの記載に関するお知らせ(https://lancul.com/article/2026_01_13)

本件は、LanCul株式会社(提供サービス:LanCul英会話 及び LanCul留学)が集客活動において使用していたランディングページ及びパンフレット等において、当社著作物と類似する表現が確認されたことを受け、当社として対応を進めていたものです。その後の協議の結果、両社間で訴訟上の和解が成立し、本件訴訟は終了いたしましたので、ご報告いたします。

当社サービスの表現・構成を模倣する事例や他社従業員による当社に対する信用毀損行為等が散見されておりますが、当社といたしましては、自社の知的財産ならびにブランド価値を重要な経営資産と位置づけ、これらを侵害する行為に対しては、事実関係を徹底調査のうえ、消費者に誤認が生じないよう、毅然と対応してまいります。

引き続き、夢カナ留学のサービスをより魅力的なものへと磨き上げるため、正当な企業努力を重ね、お客様の「夢を叶えるための、はじめの一歩を創る」ことを徹底してまいります。