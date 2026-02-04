【横浜高島屋】 チョコに飽きたら和菓子もどうぞ！『日本の三大菓子処』 金沢市の老舗和菓子屋が作る新作和菓子が勢揃い！2月8日（日）から〈和のバレンタイン〉開催！

株式会社高島屋

■会期：2月8日（日）～14日（土）

■場所：横浜高島屋 地下1階 Foodies‘ Port２ イベントスクエア

横浜高島屋では、2月8日（日）から金沢市の和菓子屋が一堂に会す＜和のバレンタイン＞を開催いたします。

『日本の三大菓子処』 と言われる金沢。能登半島地震後も、沢山の苦難を乗り越えながら伝統ある金沢の和菓子の魅力を伝え続けています。

今イベントでは、石川県菓子工業組合金沢支部青年部である 「菓友会（かゆうかい）※」 の和菓子屋８社が集い「ピスタチオ」 をテーマに、イベントのために作った新作お菓子を豊富に取り揃えました。職人による実演販売も行い、出来立ての和菓子を販売いたします。バレンタインにもおすすめです。

※「菓友会」・・・45歳までの若手菓子店および菓子業者が所属する青年部で、金沢市内でのイベントをはじめ、全国の百貨店などの催しにも積極的に参加し、金沢の和菓子文化を広めるため活動しています。

【出店ブランド】

［石川屋本舗］［板屋］［沖製あん］［清香室町］［御菓子司 つば屋］［中嶋冨貴堂］［宇野甘源堂］［落雁 諸江屋］

ピスタチオをテーマにした新作和菓子

［石川屋本舗］翠の松風（1個） 238円

ピスタチオ薫る香ばしい焼き菓子です。

［板屋］WARHEART（1個） 368円

ピスタチオ羊羹の上には、ピスタチオの浮島を合わせた、ピスタチオ好きに贈る和菓子です。

羊羹と浮島が織り成す食感と口の中に広がる風味をお楽しみください。

［清香室町］ピスタチオ生クリーム大福（1個） 432円

濃厚なピスタチオ生クリームを黄味あんととっても柔らかい羽二重の求肥で包みました。

［御菓子司 つば屋］和リトッツォ・ピスタチオ（1個） 854円

どら焼きでたっぷりの豆乳クリームを挟んだ贅沢な和スイーツ「和リトッツォ」。今回は当イベントに向けて特別仕様の 「和リトッツォ・ピスタチオ」をご用意しました。たっぷりのピスタチオを纏わせ、フランボワーズを散らしてアクセントに。また別添えの濃厚ピスタチオソースで 「追いピスタチオ」 をお好みで。

［落雁 諸江屋］ピスタシェ・ノワール（3切入） 1,512円

ピスタチオを贅沢に使用した羊羹 「ピスタシェ・ノワール」。

［中嶋冨貴堂］ピスタチオどら焼き（1個） 432円

生地、餡子両方にピスタチオを使用し、ピスタチオの芳醇な風味が特徴です。

［宇野甘源堂］ピスタチオ煎餅（8枚入） 756円

当店自慢の手焼き卵煎餅にピスタチオをまぶしました。サクッとした食感で食べやすいお煎餅です。

自慢の一品和菓子

［沖製あん］あんキューブ各種（各60g） 各324円

五郎島金時いも、能登大納言つぶ、加賀棒茶など

石川県の美味しさをギュッと詰めたあんこをご用意しました。

［落雁 諸江屋］果のしらべ（10本） 1,404円

木苺の風味を濃淡五段階の味わいでお楽しみいただけます。

［清香室町］チョコミント大福（1個） 378円

ミントの餅生地×濃厚チョコレート餡が織りなす、見た目も味もインパクト抜群の大福です。

若旦那来店スケジュール

出店者8社の若旦那たちが日替わりで来店します。

※数に限りのある商品がございます。売り切れの節はご容赦ください。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111