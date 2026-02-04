がんばる毎日に香るご褒美20分。PC・スマホで休めない目をじんわり温める、花々とハーブ香るホットアイマスク登場

株式会社グローバルプロダクトプランニング

株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社：東京都渋谷区南平台町）は、五感を満たしていたわるアロマケアシリーズ『デイズインブルーム ガーデン』より、せわしない毎日に天然精油配合のブレンドアロマとじんわり蒸気で気分ほどけるリラックスタイムを届ける「ホットアイマスク」を5枚入りと3枚入りで2月4日に発売します。

5枚入りは自分のためのデイリー使いに、3枚入りは「ありがとうございます」「おつかれさまです」のメッセージ入りで、お返しギフトやねぎらいギフトにも。

●がんばる毎日に、ほっとひと息ご褒美タイムを

天然精油配合の安らぎアロマがふんわり香るアロマタイプの温熱アイマスク。

じんわり心地よい蒸気で目と目元を温め、気分ほぐれるリラックスタイムを届けます。PCやスマホを使いすぎた時や仕事・勉強の合間のリフレッシュに。

使用時間約20分／快適温度：約40℃

●天然精油配合の心地よいブレンドアロマ

庭先の花々とハーブでつくるブーケのように、やわらかく香り立つ天然精油配合のブレンドアロマ。

ローズブーケ：

上品なローズにまろやかなフローラルの甘さを添えた、みずみずしいローズブーケの香り

ハーバルブーケ：

清々しいハーブと落ち着きを感じるシトラスが織りなす、さわやかで心地よいハーバルブーケの香り

＜こんな時におすすめ＞

・スマホの使いすぎに ・PCの使いすぎに ・仕事の合間に ・おやすみ前に

デイズインブルーム ホットアイマスク５枚 全2種

価格 880円（税込）

セット内容：ホットアイマスク５枚

PCやスマホを使いすぎた時や仕事の合間に、ほっとひと息つきたい時に。

ローズブーケハーバルブーケ

デイズインブルーム ホットアイマスク３枚 全2種

価格 660円（税込）

セット内容：ホットアイマスク3枚

「ありがとうございます」「おつかれさまです」のメッセージ付き。ちょっとしたお礼や仕事関係のご挨拶など、お世話になった方へのギフトにも。

ローズブーケハーバルブーケ

GPPオンラインショップなどで販売

https://www.gpp-shop.com/shop/c/c412202/

デイズインブルーム ガーデン :https://www.gpp-shop.com/shop/c/c412202/GPPオンラインショップはこちら

製品お問い合わせ先

グローバルプロダクトプランニング

03-3770-6170 https://www.gpp-shop.com