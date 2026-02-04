【ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」配信情報】1月29日（木）～2月4日（水）に31作品の配信をスタート！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は1月29日（木）～2月4日（水）に新しく配信を開始した31作品の情報を、クリエイターさんのコメントと共にご紹介いたします。どうぞご注目ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

1月29日（木）リリース

「巡音ルカ 17th Anniversary」特集として、14作品を配信！

同特集参加作品の配信情報については、下記ページで紹介しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000606.000052709.html

■配信アルバム：『たびだちのうた』

■クリエイター：烏屋茶房 ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5410

ポケモンと初音ミクが音楽でコラボレーションするプロジェクト「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE High↑」から、ニューリリース！

18タイプの「ポケモントレーナーの初音ミク＆相棒ポケモン」をテーマにした相棒と絆の楽曲！

【クリエイターコメント】

そこに ３びき

ポケモンが いる じゃろう！

私たちの旅は選択によって始まります。

最初のパートナーを選び、戦闘の度に技や道具を選び、旅を共にする仲間を選び……

たくさんの選択を振り返った時、無色透明だったはずの私たちの足跡は、それぞれに違う特別な旅路になっています。

18タイプのミク達のこれまでの旅路、そしてなにより、無限の選択肢の中から選び取った、あなたと相棒の物語に思いを馳せながら聴いていただけると嬉しいです！

1月30日（金）リリース

■配信アルバム：『スピカノイノリ』

■クリエイター：Adeliae ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5393

Adeliaeさんによる「クラッシュフィーバー×初音ミク」コラボ書き下ろし楽曲。

広大な宇宙を無二の輝きで照らしてくれる、美しい祈りの歌です。

■配信アルバム：『Gemini』

■クリエイター：めろくる ／ ボーカル：鏡音リン、鏡音レン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5406

めろくるさんによる「クラッシュフィーバー×初音ミク」コラボ書き下ろし楽曲。

遊び心満点の夜にワクワクがとまらないオシャレナンバー！

■配信アルバム：『クリーチャー』

■クリエイター：サツキ、大漠波新、吉田夜世 ／ ボーカル：初音ミク、重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5395

サツキさん、大漠波新さん、吉田夜世さんがコラボ！

個性がせめぎ合いつつ融合する、革新的かつテクニカルな構成は必聴です。

■配信アルバム：『PRIMAL CORE』

■クリエイター：うらみ第二形態 ／ ボーカル：重音テト、MEIKO、巡音ルカ、初音ミク、メグッポイド、鏡音リン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5400

うらみ第二形態さんの1stアルバム。

疾走感のあるハードな曲調を中心に、EDM×ロックナンバー11曲を収録しています。

【クリエイターコメント】

EDMを軸に、ロックやトラップを融合した1stアルバムです。衝動とスピード感を重視し、直感的に楽しめる楽曲を集めました。

■配信アルバム：『裏夏実験』

■クリエイター：由末イリ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5405

夏の空気と裏腹に、胸の奥は冷え切ったかのよう。

白昼夢を見ているような不思議な感覚を切り取ったオルタナティブ・ポップです。

【クリエイターコメント】

寒い日には、温かいものを。

■配信アルバム：『ノワールアビス』

■クリエイター：せきこみごはん ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5408

ピアノとストリングスが繊細かつ狂おし気に共演するダークな作品。

様々な感情を表現するハスキーボーカルとともに思わず聞き入ります。

■配信アルバム：『In Your World - From "Princess Miku: The Musical』

■クリエイター：WUNDER RiKU、StarlightDaryl ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5441

「HATSUNE MIKU EXPO 2026楽曲コンテスト」特別賞受賞曲。

まさしくドラマチックな展開に引き込まれるミュージカル調の作品です。

1月31日（土）リリース

■配信アルバム：『ぼくはそれで委員会!』

■クリエイター：薄塩指数 ／ ボーカル：重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5345

期待を捨てて、ほどよい諦念を身につけて、こんなあり方で本当にいいのか？

尽きない自問自答を表現したポップロック！

■配信アルバム：『KAWAII100%』

■クリエイター：めろくる ／ ボーカル：初音ミク、重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5407

とろけそうな甘いメロディー＆ボーカルでkawaiiがあふれるポップチューン。

キャッチーなリリックがお洒落です。

■配信アルバム：『Diva!!』

■クリエイター：めろくる ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5409

歌姫の信念を歌いあげるキャッチーなR&Bポップ。

グリッターを散りばめたような曲調に大人っぽいボーカルがぴったりなナンバーです。

■配信アルバム：『CONNECT:COMMUNE』

■クリエイター：FLAVOR FOLEY ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5442

FLAVOR FOLEYさんによる「HATSUNE MIKU EXPO 2026」書き下ろしテーマソング。

どんな距離も越えてつながるワクワクを表現したエレクトロポップです。

【クリエイターコメント】

初めまして、フレーヴァ―・フォーリィです。MIKU EXPO 2026テーマ曲「CONNECT:COMMUNE」を私たちで制作しました。 空を超えて海を越える初音ミクの音により繫がった3人の友達より、私たちの曲を楽しんでもらえると嬉しいです。

2月4日（水）リリース

■配信アルバム：『Pardalote』

■クリエイター：On Prism Records ／ ボーカル：初音ミク、IA、鏡音リン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5412

Riparia RecordsとOn Prism Records、2つの音楽レーベルがコラボしたトランス・コンピレーション。

珠玉の8曲を収録しています。

■配信アルバム：『オレンジノイズ』

■クリエイター：海風太陽 ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5414

息が詰まるような“報われない苦しさ”をアップテンポで表現。

ジャジーな構成にスラップベースがピリッと効いたお洒落な作品です。

■配信アルバム：『FantasiC』

■クリエイター：ひとしずく×やま△ ／ ボーカル：初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO、がくっぽいど、メグッポイド

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5419

ひとしずく×やま△さんが贈る物語楽曲集の第12弾。

人気作『Mr. シャーデンフロイデ』『屍姫と復讐の王』を含む7曲を収録です。

【クリエイターコメント】

team OSのファンタジーな世界観を詰め込んだ物語楽曲集です。

VOCALOIDたちが奏でる幻想的な世界観をぜひお楽しみください。

■配信アルバム：『uruuru』

■クリエイター：イルマ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5423

ギターに心奪われるオルタナティブ・ロック。

圧倒的な展開にボーカルとエレクトロサウンドが絡み、無二の情景を描きます。

【クリエイターコメント】

呪いの曲です。ジャケットイラストは無想りんねさん。聴いてね。

■配信アルバム：『関係図コンピ-ASTRO-』

■クリエイター：Various Artists ／ ボーカル：MEIKO、巡音ルカ、鏡音レン、初音ミク、鏡音リン、KAITO、ゲキヤクＶ、音街ウナ、MYK-IV、IA、裏命、歌愛ユキ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5432

十三星座をモチーフに紡がれる“関係図コンピレーション”。

個性豊かな各楽曲にはそれぞれストーリー性満点の関係性があり…！？

【クリエイターコメント】

13星座をモチーフに、独自解釈で関係性を持たせた「関係図コンピ-ASTRO-」！

7人のボカロPによるジャンルも歌唱もバラエティに富んだ13の楽曲、ぜひぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式X：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞



▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/