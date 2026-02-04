【祝・令和の虎ALL達成！】「サボり」を「再開のチャンス」に変える。継続率を最大化する独自のサポートシステム『バディトレ・セーフティネット』を導入

祝・令和の虎ALL達成！

株式会社バディトレ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsM_h4huKo4 ]

バディトレ（運営：株式会社バディトレ）は、一度ジムを離脱した利用者を対象に、再挑戦を支援する保証制度を開始いたしました。

本制度は、

「運動が続かなかった人こそ、最もサポートが必要である」

という考え方に基づき設計された取り組みです。

バディトレは本制度の導入をもって、

「日本一続けられるジム」を目指すことを正式に宣言いたします。

背景：ジムを辞める人は「失敗者」ではない

フィットネスジムの継続率は、業界全体で見ても高いとは言えません。

多くの人が、

１.忙しさによる生活リズムの変化

２.体調やモチベーションの低下

３.目標設定や負荷設計のミスマッチ

といった理由から、運動を中断しています。

しかしバディトレでは、

「続かなかった理由を個人の意志や努力不足に帰すべきではない」

と考えています。

むしろ、一度離脱した人は、どこでつまずいたのかを具体的に知っている人であると捉えています。

■ 取組概要：運動が“報酬イベント”になる新体験

1. 【PERSONAL】生活動線を再設計する「習慣修復セッション」

一定期間の不参加が確認された際、改めて「パーソナルセッション」の権利を付与します。単なるトレーニング指導に留まらず、現在のお客様のスケジュールをヒアリング。なぜ通えなくなったのかを分析し、無理なく通える日程・動線をプロの視点で再整理します。

対象： 週2回以上プラン（1ヶ月不参加）、週1回プラン（2ヶ月不参加）

2. 【COUNSELING】心理的ハードルを取り除く「直接対話サポート」

1ヶ月間トレーニングから足が遠のいてしまった際、担当スタッフより直接お電話を差し上げます。メッセージだけでは伝わりにくい「通いづらさ」や「不安」を伺い、次回のご来店タイミングを一緒に相談。ジムへの心理的な復帰ハードルを最小限に抑えます。

3. 【DELIVERY】確実な再開を約束する「タイムスロット提供」

一定期間の不参加時、お客様が「必ず参加できる時間」を最優先で確保し、パーソナル指導をデリバリー（提供）します。運動習慣が途切れたタイミングで、迷う隙を与えないほど最適な時間をこちらから提示することで、スムーズなトレーニング復帰を実現します。

対象： 週2回以上プラン（1ヶ月不参加）、週1回プラン（2ヶ月不参加）

4. 【EVENT】モチベーションを再燃させる「ユーザー発案型イベント」

1ヶ月間の不参加を「やりたいことを実現するチャンス」に変換。お客様が本来興味のあったテーマやイベントをヒアリングし、運営側で企画・集客を代行します。「自分が主役のイベント」があることで、義務感ではないワクワクする形でのジム復帰を促します。

5. 【LOYALTY RANK】「継続」そのものを資産にするランク制度

1年ごとの継続をステータスとして可視化する「ロイヤリティランク」を導入しています。長く続けるほど月額費用がお得になるだけでなく、積み上げてきた継続年数が「自信」という名のステータスに繋がります。価格と誇りの両面から、長期的な健康維持を強力にバックアップします。

■ 制度導入の意図：継続できなかった経験を、価値に変える

本制度の目的は、

離脱を防ぐことそのものではありません。

「離脱しても、戻ってこられる場所を用意すること」

それによって、運動を“失敗が許されないもの”から、

人生の中で何度でも再開できる行動へと変えていきます。

運動習慣は、一直線である必要はありません。

中断と再開を繰り返しながら、定着していくものだと考えています。

■制度概要

対象：過去にバディトレを利用し、途中で離脱した方

内容：条件付きでの再挑戦サポートおよび保証制度

目的：離脱者の運動再開・継続率向上の実証

開始時期：順次開始

申込方法：公式サイト(https://buddy-training.com/)または店舗にて受付

■ 会社概要

社名：株式会社バディトレ

代表：星野 雄三

事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発

所在地：東京都品川区戸越

公式サイト：https://buddy-training.com/(https://buddy-training.com/)