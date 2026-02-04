【栃木県宇都宮市】「フェスタin大谷」開催/石の里大谷で宇都宮市初のバブルショー

宇都宮ブランディングアライアンス事務局

栃木県宇都宮市が世界に誇る大谷石の景観。 そこに「光」と「泡」が融合する，夢のような3日間がやってきます！

光に照らされたシャボン玉がきらめく非日常の空間を体験できるショー！

宇都宮市で初となる、バブルショーを３日間に渡り開催。２月２１日（土）は見渡す限りの竹林が広がる「若竹の杜 若山農場」，２２日（日）は大谷石の岩肌に囲まれた「大谷公園」，２３日（月）は人と地域と豊かな里山にふれあう「道の駅うつのみや ろまんちっく村」と，開催場所や時間を変えた様々なバブルショーをお楽しみください！

📸 見逃せない３つの同時開催イベント！

１．大谷地域にゆかりのあるお店が一堂に集まる特別なマルシェ

２月２２日（日）は大谷公園参道に大谷ゆかりのお店が集まる「マルシェ」を開催し、地域の特産品などが並びます。弓矢作りや的当て体験、石切り体験、ダンボールハウス作りなど、お子様が楽しめる体験も盛りだくさんです。

２．古き良き大谷を体感する大谷ロマンの世界＆トヨタクラウン特別展示！

大谷石採掘で栄え、昭和期には鉄道も走っていた大谷地域。そんな昭和の大谷を伝える講演会と写真展示を国登録有形文化財「旧大谷公会堂」を会場に開催。

また、日本初の純国産車「初代クラウン」が、新型クラウンともに大谷地域にやってきます！懐かしさと最新技術が交差する特別展示も必見です。

３. 食べて応援！「百年厨房」メニュー＆スタンプラリー

大正時代の大谷地域が舞台の小説『百年厨房』に登場するあの味を，地元の飲食店が再現または、お店オリジナルにアレンジ。併せて、近隣の観光施設や飲食、物産店でスタンプラリーを開催。食べて，スタンプを集めて，豪華景品をゲットしよう

※スタンプラリーは2/7（土）からスタート！

宇都宮市HP（フェスタin大谷）

https://www.city.utsunomiya.lg.jp//citypromotion/kanko/event/1007234.html

フェスタin大谷Instagram

https://www.instagram.com/festa_in_oya/

フェスタin大谷Facebook

https://www.instagram.com/festa_in_oya/