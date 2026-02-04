【支援額1,000万円突破】大ヒットスーツケース「VELO」をさらに便利に！増えた荷物をガッチリ固定して“手ぶら感覚”にする「多機能固定ベルト」が登場！

北島国際貿易株式会社

北島国際貿易株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：藤原 拓雄）は、現在クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて1,000万円以上の支援を集めているスーツケース「VELO」のプロジェクトにおいて、新たな追加リターンとして**「VELO専用・多機能固定ベルト」**の販売を開始いたしました。

詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/892267/preview

■ 開発の背景：もう、手荷物は持ち歩かない

旅行や出張の帰り道、お土産やビジネスバッグで手荷物が増えてしまい、**「スーツケースを引きながら、もう片方の手で重いバッグを持つ」**という大変な思いをしたことはありませんか？

「スーツケースの上に乗せても、振動ですぐにずり落ちてしまう……」 そんな移動中のストレスを解消するために、VELOにジャストフィットする専用の固定ベルトをご用意しました。

■ 本製品のポイント

1. 【ガッチリ固定】荷物の「ずり落ち」を防止 独自のクロス形状と高耐久ベルトが、サブバッグやリュックサックをスーツケースのキャリーバーにしっかり固定します。 空港内の移動や、石畳の道でも、荷物が左右にずれたり落ちたりする心配がありません。

2. 【完全ハンズフリー】移動が驚くほど楽に 重い荷物を背負ったり持ったりする必要がなくなるため、身体への負担が激減します。 まるで荷物が一つになったかのような一体感で、スマートに移動できます。

3. 【簡単装着】VELOに最適化されたデザイン 装着はワンタッチで非常に簡単。長さ調整も可能なので、小さなハンドバッグから大きめのボストンバッグまで幅広く対応します。 VELOスーツケースのデザインを邪魔しない、シンプルでスタイリッシュな外観です。

■ 利用シーン

・出張時： PCが入った重いビジネスバッグをスーツケースに固定。

・旅行の帰り： お土産で膨らんだサブバッグをひとまとめに。

・空港での待ち時間： 荷物を気にせず、スマホ操作や買い物が可能に。

■ VELOについて VELOは、「破壊的イノベーションでライフスタイルの新時代を定義する」ことをミッションに掲げるトラベルギアブランドです。独自の特許技術により、3つのサイズ（40L/56L/72L）に自在に変形するハードスーツケースを開発。米国での先行ローンチを含め、日米累計2.5億円以上の支援を集めています。



■ 会社概要

・会社名： 北島国際貿易株式会社

・代表者： 代表取締役 藤原 拓雄

・所在地： 東京都豊島区巣鴨一丁目27番5号 KMビル3F

・事業内容： 外製品の輸入販売、自社商品の開発、クラウドファンディング事業、EC事業

・公式Instagram： https://www.instagram.com/velojapan_official/

【本件に関するお問い合わせ先】

北島国際貿易株式会社 広報担当 Email： info@veloluggage.jp