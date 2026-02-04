FOSSiBOT、最新SIMフリースマホ「S5 Pro / S5」を楽天市場にて発売開始!～発売記念として、楽天市場限定クーポンを配布中～

Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd性能と価値を究極に追求した新型スマートフォン 「FOSSiBOT S5/S5 Pro」

発売を記念し、先着15名様限定で非公開の特別割引クーポン（楽天市場店）を提供いたします。

新商品発売記念！楽天市場店では期間限定で特別割引をご提供いたします。

【期間】2026年2月4日（水）18:00 ～ 2026年2月20日（金）23:59

非公開・クーポンコード：TDFW-AN6I-WE5R-LZXT

商品ページ：こちらをクリックして商品ページへ(https://item.rakuten.co.jp/heystop/s5s/)

クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=QU42SS1UREZXLVdFNVItTFpYVA--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=QU42SS1UREZXLVdFNVItTFpYVA--&rt=)

本製品は、快適な日常使用を追求したスマートフォンです。大容量の仮想RAMを含む最大32GB相当のメモリ環境、6.88インチの120Hz高リフレッシュレート大画面、長時間使用を可能にする6000mAh大容量バッテリーを搭載。さらに最新のAndroid 15を採用し、プライバシーとセキュリティも強化されています。Geminiアプリ対応により、AIを活用した多様なタスクも手軽に実行可能です。

製品の主な特長：

日常使いからエンタメ・仕事まで快適に楽しめる一台として注目を集めています。

◆ 最大32GB相当RAM＆256GBストレージで快適動作

FOSSiBOT S5 Proは、Unisoc T7250 オクタコアCPUを搭載。8GBの物理RAMに加え、24GBの仮想RAMを組み合わせることで、最大32GB相当のRAM環境を実現し、アプリの同時起動や切り替えもスムーズです。また、256GBの大容量ストレージを標準搭載し、microSDカードにより最大1TBまで拡張可能。写真・動画・アプリも余裕をもって保存できます。

※FOSSiBOT S5は、16GB相当RAM（4GB＋8GB拡張）を搭載。

◆ 6.88インチHD+大画面 × 120Hz高リフレッシュレート

6.88インチのHD+大画面ディスプレイ（720×1640）を採用。120Hzの高リフレッシュレートにより、スクロールや操作がなめらかで、動画視聴やゲーム、Web閲覧も快適な没入体験を提供します。

最大輝度450nitで、屋外でも視認性に優れています。

◆ 50MP高解像度カメラ＆最新Android 15

背面には5,000万画素カメラ、前面には800万画素カメラを搭載。日常の撮影からビデオ通話まで、自然で鮮明な画質を実現します。さらに、最新OS Android 15 を搭載し、操作性・安定性・セキュリティ面も強化されています。

◆ 6000mAh大容量バッテリー＆OTG対応

6000mAhの大容量バッテリーを搭載し、通話・動画視聴・音楽再生など、長時間使用でも安心。

OTG機能にも対応しており、外出先や災害時には他のデバイスへの給電も可能です。

◆ Geminiアプリ搭載

Gemini アプリに対応しており、AI チャット、翻訳、画像・動画生成、プログラミングアシスタントなど、多彩な機能を簡単に利用でき、生活・学習・仕事のさまざまな場面でスマートにサポートします。

◆ 薄型軽量ボディ＆充実の基本機能

・厚さ：約8.5mm

・重量：約215.6g

・USB Type-C充電

・3.5mmイヤホンジャック対応

・デュアルSIM対応

・顔認証／側面指紋認証

・GPSナビゲーション対応

・SIMフリー設計のため、国内外の幅広い通信環境で利用できます。

おしゃれな2カラー展開

■製品仕様

製品名：FOSSiBOT S5 / S5 Pro

OS：Android 15

ディスプレイ：6.88インチ HD+

CPU：Unisoc T7250

バッテリー：6000mAh

カメラ：50MP（リア）＋8MP（フロント）

重量：215.6g

保証：レビュー特典で最大24ヶ月保証

FOSSiBOT S5 Pro／S5 スペック比較

FOSSiBOT S5/S5 Pro--すべてを妥協しない、バランスの取れた高性能！

選び方の目安：

FOSSiBOT S5（4GB+128GB）

▶価格重視・はじめてのスマホやサブ機をお探しの方におすすめ！

FOSSiBOT S5 Pro（8GB+256GB）

▶動作の快適さと大容量を重視する方にぴったり！

■店舗情報

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/heystop/s5s/

ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/yusu-store/s5.html

FOSSiBOTについて

FOSSiBOTは「すべての人に、より安全で持続可能なエネルギーとテクノロジーを届ける」ことを使命に、スマートフォンからポータブル電源、防災グッズまで、多様な製品を開発・提供しています。

革新的な技術チームのもと、耐久性・性能・使いやすさを追求し、アウトドアや日常、防災の現場でも信頼できる製品を実現。

私たちは、高品質かつ手に届きやすいテクノロジーで、世界中のユーザーの暮らしをもっと快適に、もっと安心にすることを目指しています。

