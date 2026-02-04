サイバーリンク、Intel(R) Core(TM) Ultra X7 358Hにおいて最大2倍の高速化を実現

サイバーリンク株式会社

サイバーリンク株式会社（以下、サイバーリンク）は、Intel(R) Core(TM) Ultra X7 358H（Intel(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 : Panther Lake）プロセッサーにおいて、Intel(R) Core(TM) Ultra 7 258V（Lunar Lake）と比較してAIパフォーマンスが大幅に向上したことを発表しました。社内テストの結果、AIワークロードの実行速度が最大2倍に向上し、Promeo、PhotoDirector、PowerDirectorにおけるコンテンツの制作、試作、およびプロダクションが加速することが示されました。

Promeoでは、AI マーケティングアドバイザーの基盤となるVLM（Vision-Language Model）が最大2倍高速に動作し、マーケターやクリエイターは、アイデアからキャンペーン準備の整ったコンテンツ制作まで、遅延を大幅に削減して進めることが可能になります。さらに、PromeoのText-to-Image生成は最大1.2倍高速化され、視覚的なアイデア構築とブラッシュアップを迅速にサポートします。

サイバーリンクの最高執行責任者（Co-President）であるVincent Linは次のように述べています。「Promeoは、マーケターやクリエイターがアイデアからローンチ準備の整ったキャンペーンへと移行する時間を劇的に短縮します。Vision-Language Modelを活用したAIワークフローとオンデバイスのアクセラレーションを組み合わせることで、ユーザーは市場投入までのスピードに直接影響を与えるペースで、コンテンツの反復、洗練、および配信を行うことができます。」

シームレスなコンテンツ制作

Promeoは、Intelのパフォーマンス向上を最大限に活用しながら、コンセプトから実行までのプロセスを合理化し、市場投入までの時間を劇的に短縮するように設計されています。新しいAI モデル商品撮影およびAI 試着ツールにより、クリエイターは1枚の商品写真からプロが演出したようなビジュアルへの変換や、従来の撮影を行わずに高品質なファッション画像の生成が可能です。これらのアセットは、最適化されたVLMパフォーマンスを備えるAI マーケティングアドバイザーへと連携され、複数のプラットフォームに向けたキャンペーンの生成、適応、およびコンテンツのフォーマット作成を加速させます。これらの新ツールとマーケティングアドバイザーを組み合わせることで、商品リスティングの更新、マーケティングキャンペーンの制作、ビジュアルの改善をかつてない速さで行うことができます。これらの機能が統合されることで、誰でも高品質なマーケティングコンテンツを迅速かつ効率的に作成できるようになり、市場投入までの時間を劇的に短縮し、迅速なキャンペーンの開始と更新を可能にします。



スピードへの最適化

Panther LakeによるAIアクセラレーションは、サイバーリンクの幅広いクリエイティブポートフォリオ全体において、顕著なパフォーマンス向上をもたらします。PhotoDirectorでは、VLMを活用したAIワークフローが最大2倍のパフォーマンスを達成し、AI 手ぶれ補正ツールは最大1.6倍高速化され、画像の補正や修復タスクのレスポンスが向上しました。PowerDirectorでは、AIによるオブジェクトマスク トラッキングが最大1.4倍の高速化を実現し、よりスムーズで効率的な動画編集ワークフローを可能にします。Intel(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3プロセッサーは、次世代のAIおよびクリエイティブワークフローを支えるために設計されています。サイバーリンクとの緊密な連携を通じたこれらの最適化は、オンデバイスAIがいかにしてマーケターやクリエイターに、より速く、よりレスポンスが良く、よりインテリジェントな体験を提供できるかを証明するものです。



テストの詳細

パフォーマンス測定は、2025年12月22日時点のサイバーリンク社内AIワークロードを使用して実施されました。Promeo AI マーケティングアドバイザー、Promeo Text-to-Image、PhotoDirectorのVLMベースのワークフローおよびAI 手ぶれ補正、PowerDirectorのオブジェクトマスクトラッキングは、Windows 11を搭載し、パフォーマンス設定が最適化された同等のシステムでテストされました。結果は、Intel(R) Core(TM) Ultra X7 358Hシステムで測定され、PromeoとPhotoDirectorについてはIntel(R) Core(TM) Ultra 7 258Vシステム、PowerDirectorについてはIntel(R) Core(TM) Ultra 7 268Vシステムと比較されました。実際のパフォーマンスは、構成や使用状況によって異なる場合があります。

