【阪九フェリー関西発団体ツアー】見て・祈って・楽しむ！福岡のシンボル太宰府・筥崎・九博歴史満喫さんぽコース3日間販売開始！

阪九フェリー・泉大津港または神戸六甲アイランド港発（北九州・新門司港行き）で

福岡県のシンボル、太宰府天満宮・筥崎宮・九州国立博物館へ巡る団体ツアーを販売しております。

ご旅行代金はおひとり様２２，５００円！

九州国立博物館では、【平常展】に加え【特別展】もご観覧いただけます。

阪九フェリーのご案内

阪九フェリー・スタンダード洋室

阪九フェリー７階露天風呂

船内には大浴場と露天風呂が完備されております。

瀬戸内の満点の星空やライトアップされた橋・街並みの夜景と海上の風を感じる露天風呂もお楽しみいただけます。

現地の観光地はこちらです。

太宰府天満宮

言わずと知れた学問の神様・菅原道真公を祀る太宰府天満宮。全国約12,000社の天満宮の総本宮と称えられ、九州最大級の規模を誇る神社には国内外から多くの人が祈願に訪れます。

筥崎宮

必勝祈願でおなじみ、日本三大八幡宮のひとつである「筥崎宮」を巡ります。創建は平安時代とされ、厄除けや勝運のご利益があります。国の重要文化財である楼門をくぐり、美しい朱塗りの本殿・拝殿に参拝いただけます。

九州国立博物館

「日本文化の形成を、アジア史的観点から捉える」という独自のコンセプトを掲げた、全国4番目の国立博物館です。

平常展に加え、特別展もご観覧いただけます。

昼食

彩り豊かな、和食中心のお食事をご用意。

さらに福岡名物、明太子が食べ放題！ご飯もおかわり自由です。

〇商品名 見て・祈って・楽しむ！福岡のシンボル太宰府・筥崎・九博歴史さんぽコース3日間

～九州国立博物館・特別展観覧つき～



〇設定期間・旅行代金

泉大津港 ２０２６年５月１８日（月）出発

５月２７日（水）出発

神戸六甲アイランド港 ２０２６年６月１０日（水）出発

６月１７日（水）出発

〇利用航路 泉大津港発～新門司港着、神戸六甲アイランド港発～新門司港着

〇行程

1日目

泉大津港または神戸六甲アイランド港～【船中泊】～

2日目

新門司港→〇太宰府天満宮→◎九州国立博物館→博多はねや総本家・昼食→〇筥崎宮→新門司港～【船中泊】～

3日目

～泉大津港または神戸六甲アイランド港

※神戸発着コースは昼食→九州国立博物館となります。

〇旅行代金 おひとり様

２２，５００円（税込）



〇旅行代金に含まれるもの

・阪九フェリー往復乗船代（スタンダード洋室）

・食事代（昼１回）

・九州国立博物館 平常展・特別展観覧料

・バス代（２日目/タイガーバスまたは同等バス会社）

〇添乗員が同行します。

〇お申込みはご乗船日の２ヶ月前の同日から１４日前までとなります。

インターネット仮申し込みはご乗船日の７日前まで。

〇詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。

