【２/13(金)12:00-13:00開催】公共工事の評価で差がつく！入札加点・格付けアップを狙う企業のための「健康経営」実践セミナーを開催　～ 2027年認定を見据えた、今から始める具体策を解説 ～

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績 No.1（注1）のISO/Pマークの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、2月13日（金）12:00-13:00「健康経営優良法人認定対策セミナー」を開催します。「健康経営優良法人ってなに？」「認定取得の流れ、やるべきことが分からない…」という方へ向け、取得のメリットや取得の流れ、ポイントと注意事項などを健康経営のプロが分かりやすく解説いたします。

（注1）2025年5月期_Pマーク、ISOコンサルにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

・開催の背景

お申込みはこちら :https://ninsho-partner.com/kenkoukeiei/seminar/kenkoukeiei_0213/

近年、従業員の健康を企業価値の一部と捉える「健康経営」の重要性がますます高まっており、従業員の心身の健康を支援する取り組みが経営戦略の一環として位置づけられる時代となってきました。

特に注目を集めているのが、経済産業省が主導する「健康経営優良法人認定制度」です。本制度は、優れた健康経営を実践している企業を認定するもので、認定を受けることで企業イメージの向上、優秀な人材の確保、生産性の向上など、さまざまな効果が期待されています。

2025年3月に発表された「健康経営優良法人2025」では、全国で23,196社が認定され、前年の19,721社と比べて3,475社もの大幅な増加となりました。この数字は、健康経営に取り組む企業が急増している現状を如実に示しています。（※「健康経営優良法人2026」の申請期限は、2025年10月17日（金）17時で終了しております。）

こうした動きを受け、健康経営優良法人の認定取得は、もはや一部の先進的な企業に限った取り組みではなく、すべての企業にとって“取り組むべき重要なテーマ”として広がりつつあります。

また、東京都で事業を営む企業様におかれましては、「健康経営優良法人」の申請において、「健康優良企業 銀の認定」を取得していることが必須条件となります。これから取り組みを始めれば、「健康経営優良法人2027」の申請に間に合います。 認定取得に向けた具体的な第一歩を、今すぐ踏み出すことが重要です。

一方で、認定取得を検討されている企業の皆さまからは、「どのような準備が必要かわからない」「社内での進め方が見えない」といったお悩みの声も多く寄せられています。

そこで当社では、健康経営優良法人の認定取得を目指す企業の皆さまに向けて、『健康経営優良法人認定対策セミナー』を開催いたします。本セミナーでは、認定制度の概要や取得メリット、準備のポイント、社内での取り組みの進め方などについて、制度に精通した専門家がわかりやすく解説いたします。ぜひこの機会にご参加ください。

◎こんな方におすすめ：

・健康経営優良法人認定の取得を検討している方

・従業員の健康支援や健康経営を推進したいとお考えの方

・健康経営の取り組みが初めての方

・開催概要

日時：2026年2月13日(金)12:00-13:00

場所：ZOOMを利用したオンライン開催

主催：株式会社スリーエーコンサルティング

講師：シニアコンサルタント 井元 康平

内容：

第１部 健康経営優良法人とは

第２部 健康経営優良法人認定のメリット

第３部 健康経営優良法人認定の流れ

第４部 認定に向けてやるべきこと ポイントと注意事項

第５部 認定にかかる費用

当社でお申込みを確認しましたら、ご参加用のZOOM URLをメールにてお送りいたします。

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：258名

◎事業内容：

・健康経営優良法人認定サポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『14001アシスト』：https://14001-assist.com/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

◎コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人