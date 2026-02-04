TRYXから、ポンプヘッドに小型LCDを2枚搭載した簡易水冷CPUクーラー『STAGE 360 シリーズ』、ファブリック素材を採用したPCケース『FLOVA F50 シリーズ』を発売

シー・エフ・デー販売株式会社STAGE 360 シリーズFLOVA F50 シリーズ

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めます、TRYX社(本社：中国上海)の新製品として、ポンプヘッドに小型LCDを2枚搭載した簡易水冷CPUクーラー『STAGE 360 シリーズ』、フロントパネルにファブリック素材を採用したPCケース『FLOVA F50 シリーズ』を発売いたします。

簡易水冷CPUクーラー

TRYX (トライエックス) STAGE 360 シリーズ LCDウォーターブロック採用 オールインワン簡易水冷CPUクーラー (120mm x3・ARGBトリプルファン)- ポンプヘッドに4インチLCDを2枚搭載。ミラー仕様のベースプレートと組み合わせることで独自の演出が可能です。- ASETEK社製 TDP 280Wの高性能ポンプヘッドを採用。

※数値は保証値ではなく、TRYX社測定条件に基づく参考値です。

ワイドスケープモード分割画面モードミラーモード[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1075_1_51b75fbc3c44ef55956c26f819cf061c.jpg?v=202602040551 ]

想定売価：\31,990前後(税込)

発売予定：2026年2月6日

PCケース

詳細を見る :https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/l-s360a-dm3mg0k.htmlTRYX (トライエックス) FLOVA F50 シリーズ ATXマザーボード対応 ファブリック素材採用 タワー型PCケースブラックホワイトピンク- フロントパネルにファブリック素材を採用し、高い通気性による冷却効率と、柔らかな風合いがもたらす上質な佇まいを両立。- フロントに独自設計のTRYX Cross-Flow（TCF）ファン、リアに120mmファンを搭載。- TRYX Cross-Flowファンは、3段階のスピード調節と気流の向きが調整可能なエアブレードを採用。CPU・GPUを重点的に冷却することや、ケース上部に送風して水冷用ラジエーターを重点的に冷却することが可能。- 工具不要のツールフリー設計で簡単組み立て。- ATXマザーボードでは40mmのスペースを使った裏配線が可能。TRYX Cross-Flowファンによるエアフローのコントロール[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1075_2_8029507d356b3796af075d33ec188ac2.jpg?v=202602040551 ]

想定売価：\21,990前後(税込)

発売予定：ブラック 2026年2月6日、ホワイト・ピンク 未定

詳細を見る :https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/c-f500f-fm1e-g0k.html