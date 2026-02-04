タイガーエア台湾、A321neoを4機発注

エアバス・ジャパン株式会社

エアバスは、タイガーエア台湾がA321neoを4機発注したことを発表しました。タイガーエア台湾がA321neoを発注するのは今回が初めてとなります。同機の導入により、タイガーエア台湾は路線ネットワークの拡大を推進し、従来機と比較して燃費効率の向上と排出ガスの削減を実現します。

タイガーエア台湾は現在、A320ファミリーを17機（A320ceoが9機、A320neoが8機）を運航しており、A320ファミリーの高い共通性によって、訓練、整備、運航コストの削減を図ります。

タイガーエア台湾の黄世恵董事長は次のように述べています。「A321neoの発注は、当社の『第3世代』機材拡大計画の要であり、リージョナル市場での競争力をさらに強化し、運航効率を最大化することを目指したものです。232席仕様のA321neoを導入することで、需要の高い『ゴールデンルート』の供給能力を強化し、ネットワーク拡大を加速させます。より多くの目的地へ、より多くのお客様を低コストで運ぶことで、台湾をリードするLCCとしての地位をより強固なものにします。さらに、商業的目標とESG目標の両方の達成を実現する機材の若返りと低燃費化を推し進めることができます」

また、エアバスのブノワ・ド・サン＝テグジュペリ民間航空機事業営業担当上席副社長は次のように述べています。「タイガーエア台湾が機材拡充の新たなステップとして、エアバスへの信頼を示してくださったことを大変嬉しく思います。A321neoの導入によって既存のA320機材を補完します。A321neoは、コスト効率の高い運航を維持しつつ、増大する需要を取り込むための理想的な航空機となります」

A321neoはベストセラー機であるA320neoファミリーの最大機種で、同クラスをリードする運航経済性と航続距離を兼ね備え、短・中距離路線においてより柔軟な運航が可能となります。従来機と比較して、燃費およびCO2排出量を少なくとも20％削減します。

A320neoファミリーは、これまでに世界中の130社以上から1万機を超える受注を獲得しています。また、すべてのエアバス機と同様に、持続可能な航空燃料（SAF）を最大50％使用して飛行することができます。エアバスは2030年までに全エアバスファミリー機でSAFを100％使用した運航の実現を目指しています。