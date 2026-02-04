『ディズニー ピクセルRPG』『モンスターズ・インク』の期間限定イベントを開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

「iOS」および「Android(TM)」端末向けに好評配信中のスマートフォン向けRPG『ディズニー ピクセルRPG』では、2026年2月4日（水）より期間限定イベント「Rescue Signal：モンスターズ・インク レクリエーション！」を開催いたします。

「Rescue Signal」は、期間限定で出現するゲームワールドを冒険するイベントです。ゲームワールドからの救難信号を受信したプレイヤーは、異変が起こってしまったゲームワールドを救う旅に出かけます。

今回の舞台は「モンスターズ・インク レクリエーション！」の世界。

道中のステージをクリア、またはボスを討伐するたびに「レスキューシグナルポイント（RSポイント）」を獲得でき、獲得したRSポイントはゲーム内の交換所で、イベントキャラクター「変幻自在の問題社員 ランドール」をはじめ、さまざまな報酬と交換できます。

獲得できるRSポイントは、後半のステージに行くほど増加していきますが、待ち受ける敵もまた、奥に行くほど強くなっていきます。ディズニーキャラクターたちと力を合わせて、最奥に待ち受けるボスの討伐を目指しましょう。

あわせて、ブルークリスタルやキャラクター育成素材などが獲得できるログインボーナスとミッションも実施いたします。

■期間限定ガチャに新キャラクター「エンターテイナー マイク EX」、「会社の人気者 サリー EX」が登場！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2068_1_a65bc80de2438bcec5d3afc4e03e408c.jpg?v=202602040551 ]新キャラクター「エンターテイナー マイク EX」登場！新キャラクター「会社の人気者 サリー EX」登場！

「Rescue Signal：モンスターズ・インク レクリエーション！」の開催にあわせて、新キャラクター「エンターテイナー マイク EX」、「会社の人気者 サリー EX」がラインナップされた期間限定ガチャが登場します。どちらのキャラクターも、バトルでの活躍はもちろん「ステージクリア時の獲得RSポイントを増加させる」という、本イベント期間限定のアビリティを持ったキャラクターとなっています。この機会にぜひ仲間にして、お気に入りのキャラクターたちと一緒に冒険へ出かけましょう。

■抽選でAmazonギフトカードが当たる！『モンスターズ・インク』登場記念！Wチャンスキャンペーンを開催！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2068_2_3509f5997f1e0581638abdb28442f030.jpg?v=202602040551 ]『モンスターズ・インク』登場記念！Wチャンスキャンペーン！

『モンスターズ・インク』の登場を記念して、抽選で3,000円分のAmazonギフトカードが当たる「Wチャンスキャンペーン」を本日より開催いたします。公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストでご応募いただける他、ゲーム内の専用フォームからもご応募いただけます。皆様、ぜひ奮ってご参加ください。

▼応募方法

≪公式Xから応募≫

≪ゲーム内の専用フォームから応募≫

- 『ディズニー ピクセルRPG』公式Xアカウント（@PixelRPG_jp）をフォロー。- 公式Xアカウントの対象ポストをリポスト。- アプリ『ディズニー ピクセルRPG』を起動する。- アプリ内［お知らせ］-［専用フォーム］からご応募。

※詳細はゲーム内をご確認ください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2068_3_593343e5a92faf6bb37e48467e183610.jpg?v=202602040551 ]

この他、「マイク」と「サリー」風の衣装付きクリスタルパックも登場中です。こちらもぜひ、お見逃しなく。

※各種詳細はゲーム内にてご確認ください。

タイトル： ディズニー ピクセルRPG

ジャンル： RPG

対応機種： iOS 17.0以降 / Android 9.0以降

※必要メモリ：4.0GB以上

対応言語： 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、

スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）

配信地域： 日本、韓国、香港、台湾、マカオ、アメリカ、

カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、

イタリア、ドイツ、スペイン、マレーシア、

フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシア

その他31の国と地域にて配信中

アプリアイコン

配信開始日： 2024年10月7日（月）

価格： 基本プレイ無料 （ゲーム内課金あり）

公式サイト： https://d-rpg.com/

運営： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

コピーライト表記：

(C) Disney. (C) Disney/Pixar. Published by GungHo Online Entertainment, Inc.

※上記【基本情報】は国内サービスの情報です。

※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。

