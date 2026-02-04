『ディズニー ピクセルRPG』『モンスターズ・インク』の期間限定イベントを開催！
「iOS」および「Android(TM)」端末向けに好評配信中のスマートフォン向けRPG『ディズニー ピクセルRPG』では、2026年2月4日（水）より期間限定イベント「Rescue Signal：モンスターズ・インク レクリエーション！」を開催いたします。
新イベントの中身をチェック :
http://goe.bz/20260204prpgpt01
「Rescue Signal：モンスターズ・インク レクリエーション！」
https://x.com/pixelrpg_jp/status/2018959012742799828(https://x.com/pixelrpg_jp/status/2018959012742799828)
「Rescue Signal」は、期間限定で出現するゲームワールドを冒険するイベントです。ゲームワールドからの救難信号を受信したプレイヤーは、異変が起こってしまったゲームワールドを救う旅に出かけます。
今回の舞台は「モンスターズ・インク レクリエーション！」の世界。
道中のステージをクリア、またはボスを討伐するたびに「レスキューシグナルポイント（RSポイント）」を獲得でき、獲得したRSポイントはゲーム内の交換所で、イベントキャラクター「変幻自在の問題社員 ランドール」をはじめ、さまざまな報酬と交換できます。
獲得できるRSポイントは、後半のステージに行くほど増加していきますが、待ち受ける敵もまた、奥に行くほど強くなっていきます。ディズニーキャラクターたちと力を合わせて、最奥に待ち受けるボスの討伐を目指しましょう。
あわせて、ブルークリスタルやキャラクター育成素材などが獲得できるログインボーナスとミッションも実施いたします。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2068_1_a65bc80de2438bcec5d3afc4e03e408c.jpg?v=202602040551 ]
■期間限定ガチャに新キャラクター「エンターテイナー マイク EX」、「会社の人気者 サリー EX」が登場！
新キャラクター「エンターテイナー マイク EX」登場！
新キャラクター「会社の人気者 サリー EX」登場！
https://x.com/pixelrpg_jp/status/2018960266789376235(https://x.com/pixelrpg_jp/status/2018960266789376235)
「Rescue Signal：モンスターズ・インク レクリエーション！」の開催にあわせて、新キャラクター「エンターテイナー マイク EX」、「会社の人気者 サリー EX」がラインナップされた期間限定ガチャが登場します。どちらのキャラクターも、バトルでの活躍はもちろん「ステージクリア時の獲得RSポイントを増加させる」という、本イベント期間限定のアビリティを持ったキャラクターとなっています。この機会にぜひ仲間にして、お気に入りのキャラクターたちと一緒に冒険へ出かけましょう。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2068_2_3509f5997f1e0581638abdb28442f030.jpg?v=202602040551 ]
■抽選でAmazonギフトカードが当たる！『モンスターズ・インク』登場記念！Wチャンスキャンペーンを開催！
『モンスターズ・インク』登場記念！Wチャンスキャンペーン！
https://x.com/pixelrpg_jp/status/2018958524500562401(https://x.com/pixelrpg_jp/status/2018958524500562401)
『モンスターズ・インク』の登場を記念して、抽選で3,000円分のAmazonギフトカードが当たる「Wチャンスキャンペーン」を本日より開催いたします。公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストでご応募いただける他、ゲーム内の専用フォームからもご応募いただけます。皆様、ぜひ奮ってご参加ください。
▼応募方法
≪公式Xから応募≫- 『ディズニー ピクセルRPG』公式Xアカウント（@PixelRPG_jp）をフォロー。
- 公式Xアカウントの対象ポストをリポスト。
≪ゲーム内の専用フォームから応募≫- アプリ『ディズニー ピクセルRPG』を起動する。
- アプリ内［お知らせ］-［専用フォーム］からご応募。
※詳細はゲーム内をご確認ください。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2068_3_593343e5a92faf6bb37e48467e183610.jpg?v=202602040551 ]
この他、「マイク」と「サリー」風の衣装付きクリスタルパックも登場中です。こちらもぜひ、お見逃しなく。
※各種詳細はゲーム内にてご確認ください。
ディズニー ピクセルRPGを無料プレイ！ :
『ディズニー ピクセルRPG』基本情報
タイトル： ディズニー ピクセルRPG
ジャンル： RPG
対応機種： iOS 17.0以降 / Android 9.0以降
※必要メモリ：4.0GB以上
対応言語： 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、
スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）
配信地域： 日本、韓国、香港、台湾、マカオ、アメリカ、
カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、
イタリア、ドイツ、スペイン、マレーシア、
フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシア
その他31の国と地域にて配信中
アプリアイコン
配信開始日： 2024年10月7日（月）
価格： 基本プレイ無料 （ゲーム内課金あり）
公式サイト： https://d-rpg.com/
運営： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
