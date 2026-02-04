インゲージ、プラスアルファ・コンサルティング主催「Contact Center Day」に登壇

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、2026年2月18日（水）に株式会社プラスアルファ・コンサルティングが主催するウェビナー「Contact Center Day ～AI活用を最大化する“データ戦略”～」に登壇することをお知らせいたします。

（※1）トライアル利用を含みます。

◆開催の背景とテーマ

現在、コンタクトセンター業界ではAIの導入が急速に進んでいますが、多くの現場では「AIを使いこなすための質の高いデータ」の蓄積・活用が課題となっています。また、昨今社会問題化しているカスタマーハラスメント（カスハラ）への対応や、属人化した対応によるリスク管理もセンター運営における大きな障壁となっています。

本イベントでは、AI活用の前提となるデータ戦略を軸に、これらの課題をいかに解決し、次世代のCX（顧客体験）を形作るかを解説いたします。

◆登壇内容

Session 01 コンタクトセンターの未来

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

Session 02 AI活用の前提となる「データ基盤・分析視点」

アルティウスリンク株式会社×株式会社ギブリー

Session 03 データで高める「自己解決率・チャネル最適化」

株式会社ジーニー×株式会社WOWOWコミュニケーションズ

Session 04 データで強化する「オペレーション・品質・効率化」

株式会社iVRy

Session 05 データで守る「リスク対応・ハラスメント対策」

株式会社エフェクチュアル×株式会社インゲージ

Session 06 データから価値を生む「VOC活用・事業改善」

株式会社プラスアルファ・コンサルティング×株式会社クロス・マーケティング

Session 07 データで支える「オペレーター/ SV育成」

株式会社Revcomm×株式会社プラスアルファ・コンサルティング

Session 08 データで実現する「センター全体最適化」

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

インゲージは「データで守る『リスク対応・ハラスメント対策』」をテーマにセッションを行います。 日々蓄積される応対ログや音声を単なる記録に留めず、AIが判断・活用できる「資産（コムアセット）」へと昇華させる手法を公開。特に、カスハラ対策において現場のオペレーターを守りつつ、組織として一貫した対応を実現するための具体的なデータ活用術を解説します。

◆ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/264_1_e759ca3c3e9d3010ed4793a996c8c747.jpg?v=202602040551 ]

＜注意事項＞

・主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りさせていただきます。

・講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

・2名以上でご参加される場合、定員管理のため、お一人ずつお申込みください。

・匿名でのお申込み、同業種・個人のお客様からのご参加はお断りさせていただく可能性がございます。

・定員に達しますとお申込みを締め切ります。

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

