ミツウロコグループホールディングスを引受先とする第三者割当増資を実施。日豪を起点にエネルギーと海洋再生技術を融合させた「Blue Factory」構想に向けた協議を開始

株式会社北三陸ファクトリー

株式会社北三陸ファクトリー（本社：岩手県九戸郡洋野町、代表取締役：下苧坪 之典）は、株式会社ミツウロコグループホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：田島 晃平）と投資契約を締結し、2026年2月4日に同社を引受先とする第三者割当増資による資金調達が完了いたしました。今回の資金調達を契機に、ミツウロコHDと将来的な業務提携を視野に入れた協議を開始いたします。

■資金調達の背景と目的

ミツウロコHDがサステナビリティの観点から取り組みを進める「プラネタリーヘルス（地球環境の健全性と人間の健康を一体のものとして捉える考え方）」と、北三陸ファクトリーが推進する「うに再生養殖および藻場再生を通じた、海洋環境再生と地域経済再生の両立」は、持続可能な社会の実現に向けた方向性において高い親和性を有しています。両社は本契約を起点として、エネルギー分野と水産・海洋再生分野におけるそれぞれの知見・技術を活かし、中長期的な価値創出に向けた協議を段階的に進めていくことを検討しています。

■将来的な協議を想定する主な領域

両社は、今後の協議テーマとして以下の領域を想定しています。

（1）日本およびオーストラリアでのうに陸上養殖・加工モデルの共同開発

ミツウロコHDの再生可能エネルギー供給・設備技術・運用に関する知見と、弊社のうに陸上養殖・海洋再生技術を融合し、脱炭素型の次世代養殖/加工モデル「Blue Factory」 構想について検討を進めます。

（2）エネルギーおよび環境インフラの活用可能性に関する検討

再生可能エネルギー、冷温熱利用、エネルギーマネジメントの観点から、持続可能かつ最適化された生産・運営モデルの可能性を探ります。

（3）日本およびオーストラリアにおけるプラネタリーヘルスの実現に向けた環境インパクトの可視化

日本およびオーストラリアを対象に、陸上養殖および海洋生態系データのモニタリングを通じ、ブルーカーボンや生物多様性クレジットの組成も視野に入れながら、海洋生態系を科学的に評価します。エビデンスに基づく「海の健康指標」を構築し、プラネタリーヘルスの実現に向けた社会的価値の可視化を目指します。

■ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長 CEO 田島晃平氏コメント

北三陸ファクトリー様は、海洋環境の再生という地球規模の課題に真摯に向き合いながら、技術と事業性を両立させ、持続可能なモデルとして着実に実装されている点に大きな可能性を感じています。当社はこれまでエネルギーを起点に、人々の暮らしや社会の基盤を支える事業を通じて歩ん でまいりました。100周年を迎える今年、環境負荷への配慮と持続可能性を軸に、次世代に向けた新たな価値創出に取り組んでいます。本出資はエネルギーと海洋再生という2つの領域を横断し、日本およびオーストラリアを起点として、「海を育てる」新たな商社モデルと、プラネタリーヘルスの実現を見据え、北三陸ファクトリー様とともに新たな価値創出に挑戦していくものです。

■北三陸ファクトリー代表取締役 下苧坪之典コメント

創業以来、磯焼け問題の解決による「豊かな海洋環境の再生」を軸に、持続可能な水産業のあり方を追求してきました。このたび、エネルギーからフードサービスまで幅広い基盤を持ち、「プラネタリーヘルス」という未来を見据えたビジョンを掲げるミツウロコ様と将来的な協業を探る協議を開始できたことを大変心強く感じております。本件では単なる養殖事業に留まらず、科学的エビデンスに基づいた海の健康指標の構築等を通して、真の意味で「海を育てる」新たな商社モデルを共創し、次世代へ豊かな海洋資源と健やかな地球環境を引き継げるよう挑戦を加速させてまいります。

■ミツウロコグループホールディングスについて

1886年の創業以来、石炭や煉炭から石油製品、LPG まで、エネルギーおよびその関連製品とサービスを提供してきました。お客様や企業の変化するニーズに応えるため、そのビジネス分野は電力、再生可能エネルギー、飲料水、食品の供給などに拡大しています。ミツウロコグループは、人々のライフスタイルのあらゆる側面で重要な役割を果たし、お客様に革 新的で安全なサービスを継続的に提供することを目指しています。 ミツウロコグループは、事業活動に必要な資源等、様々な恩恵を受けている地球環境をよりよき状態に保全することが責務であるという考えから、CO2排出量の削減や再生可能エネルギーの普及、燃料消費量の抑制等サステナブルな社会の実現に向けた取り組みを推進しており、プラネタリーヘルスの取り組みもその一つに位置付けています。

■北三陸ファクトリーについて

世界唯一の「うに牧場(R)︎」のある岩手県洋野町で、高品質なうにのブランドを展開するサステナブル・シーフードのリーディングカンパニーです。「北三陸から、世界の海を豊かにする」をミッションに、高品質なうにを育てるノウハウを活かし、新たな「うに再生養殖システム」の技術で世界と繋がり、持続可能な水産業の未来をつくるための取り組みを推進。2023年にはオーストラリア法人を設立し、国内外で事業を展開しています。

社 名：株式会社北三陸ファクトリー

関連会社：株式会社ひろの屋／KSF Australia Pty Ltd／Tasmania Blue Seafood Pty Ltd／一般社団法人moova （モーバ）

所在地：岩手県九戸郡洋野町種市第22地割133番地1

設 立：2018年10月1日

代表者：代表取締役 下苧坪之典（したうつぼ ゆきのり）

事業内容：農林水産加工物の製造加工・販売、6次化拠点開発の企画運営、水産業に関する技術開発

U R L ：https://kitasanrikufactory.co.jp/