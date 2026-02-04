コンピュータゲームの企画・開発・販売を行う株式会社メビウス(所在地：東京都三鷹市、代表取締役：森 麻子)は、これまでに数々の名作を世に送り出したリバーヒルソフトのMSX2版「BURAI 上巻」「BURAI 完結編」を1つのパッケージにしたNintendo Switch(TM)版「BURAI MSX2 COMPLETE」を2026年2月19日に発売することをお知らせいたします。





限定版パッケージ





「BURAI 上巻」「BURAI 完結編」はリバーヒルソフトが当時としては異例の有名スタッフが制作に参加したビッグプロジェクトのRPGです。惑星キプロスを舞台に光の玉に選ばれた8人の主人公たちが集結し、闇の勢力と戦う。当時のキャッチコピー「敵は二億四千万、挑むは八匹の狼たち!!」はゲームの壮大さを伝えるには十分な内容でした。本パッケージでは上巻、下巻にあたる完結編をノンストップでお楽しみいただけます。





ゲーム内サウンドを収録したオリジナルサウンドトラック、原作者である飯島多紀哉(飯島健男)氏による書き下ろし小説『ビドー・クレラントの野望』を同梱した限定版も発売予定です。





サウンドトラック





限定小説





公式サイトでは店舗特典の発表も行っております。





また2/20(金)に東京新橋 famicom shop mario 新橋店様にて、原作者：飯島多紀哉(飯島健男)氏によるサイン会を予定しております。

参加条件等に関しては株式会社メビウスのX(旧Twitter)、公式サイト( http://d-mebius.com/buraicomplete/ )をご確認ください。









■ゲーム概要

Nintendo Switch(TM)版ではステートセーブ・ロードの実装、ゲームの巻き戻し機能を実装しております。





この度はMSXアソシエーション様との共同でNintendo Switch用のMSXPLAYerの開発を行っております。

MSXPLAYerはMSXライセンシングコーポレーション公式のMSXエミュレーターで、Nintendo Switchなど、さまざまな環境上でMSXゲームを動作させるソフトウェア実行環境です。

今後とも様々なタイトルを発売してまいります。





ゲームパッケージ





■製品情報

タイトル ： BURAI MSX2 COMPLATE

(ぶらい えむすえっくすつー こんぷりーと)

対応ハード ： Nintendo Switch(TM)

ジャンル ： RPG

プレイ人数 ： 1人

発売日 ： 2026年2月19日

価格 ： 通常版 5,500円(税込) 限定版 11,000円(税込)

レーティング： CERO C

権利表記 ： (c)althi Inc.

(c)飯島多紀哉.

(c)Shannon.

(c)2025 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.





公式サイト ： http://d-mebius.com/buraicomplete/

メビウス公式X： https://x.com/digitalmebius

※画面は開発中のものです。