日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「ちびまる子ちゃん」と、清水エスパルスの2026年コラボレーション企画がスタートします。「ちびまる子ちゃん」と言えば、清水エスパルスのホームタウンである、静岡県旧清水市(現 静岡県静岡市清水区)を舞台にした国民的キャラクター。明治安田Ｊ１百年構想リーグのホーム開幕戦にちびまる子ちゃんが来場し、新しいシーズンの幕開けをご来場のみなさんと一緒に楽しみます。夏のシーズン移行を迎える年の特別な大会である百年構想リーグを通じて、ちびまる子ちゃんとのコラボレーション企画が多数予定されています、どうぞお楽しみに！

■ちびまる子ちゃんとのコラボアート完成清水の街のいろいろなところで目にするパルちゃんのイラストポーズをオマージュした、ちびまる子ちゃんとのコラボアートが完成。パルちゃんの耳カチューシャをつけた「まるちゃん」がチャーミングです。

■浪漫館（静岡市清水区）ウィンドーラッピングホームゲーム開催時のシャトルバス乗り場の目の前に立つ、浪漫館1階のウィンドーに、今回完成したちびまる子ちゃんとのコラボアートが登場!!試合前、エスパルスストアや、エスパルスドリームプラザにお出かけの際にぜひ記念撮影をお楽しみください。

2026年2月中旬～8月初旬予定

■明治安田Ｊ１百年構想リーグホーム開幕戦にちびまる子ちゃん来場

明治安田Ｊ１百年構想リーグのホーム開幕戦となる、2/14(土)京都戦(14:00キックオフ／場所：IAIスタジアム日本平)にちびまる子ちゃんが来場!!ご来場者様のお近くでのグリーティング、パルちゃんショーへの参加を予定しています。パルちゃんショーでは、パルちゃんファミリーとまるちゃんと一緒に「おどるポンポコリン」で盛り上がりましょう!!

■スペシャルアート各年代ユニフォームバージョンパネル展示

ホームゲーム各試合で、各年代のユニフォームを着用したちびまる子ちゃんのパネルを展示！思い出のユニフォームを着用したちびまる子ちゃんのパネルをぜひお楽しみに！

■2026「ちびまる子ちゃん×パルちゃん」コラボグッズ発売！コラボレーション企画に際して、「ちびまる子ちゃん」と清水エスパルスのマスコット「パルちゃん」のコラボグッズが登場！サッカーを楽しむパルちゃんと、パルちゃんコスチュームの「まるちゃん」のコラボグッズを、ぜひこの機会にゲットしてください♪

【価格】1,200円(税込)

【販売店舗・発売日】エスパルス公式オンラインストア 2/13(金)18時S-PULSE STORE清水店 2/13(金)11時(開店)S-PULSE STOREスタジアム店(京都サンガF.C.戦) 2/14(土)※販売情報は後日、変更になる場合がございます。

【参考資料】『ちびまる子ちゃん』についてさくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2021年に原作35周年を迎えました。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。

