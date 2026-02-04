合同会社ICE BEANSは、猫をモチーフにした雑貨やアートが集まるイベント「HAPPY CAT MARKET(ハッピーキャットマーケット)」を、2026年2月11日(水)～2月17日(火)、なんばマルイにて開催します。





本イベントは、なんばマルイで実施される「猫WEEK」内の企画として行われます。

会場では、猫グッズの販売に加え、保護猫を“知る・応援する”ことにつながる企画も多数展開。猫好きの方はもちろん、通りがかりでも気軽に楽しめる「猫も人もHAPPYに」な1週間です。





にぎわうHAPPY CAT MARKET





【開催概要】

イベント名：HAPPY CAT MARKET vol.11

開催期間 ：2026年2月11日(水)～2月17日(火)

時間 ：11:00～20:00(最終日は19:00まで)

会場 ：なんばマルイ 1階

企画 ：なんばマルイ「猫WEEK」内

主催 ：ICE BEANS

入場料 ：無料





■猫マーケット＆似顔絵・セミオーダー

会場には、約40組の作家・ブランドが参加。ステッカーやアパレル、雑貨、イラスト作品など、猫モチーフのさまざまなアイテムが並びます。





一部日程では、猫の似顔絵やセミオーダーの受付も実施。作家本人と会話しながら楽しめるのも、本イベントならではの魅力です。





猫モチーフ雑貨・アートが並ぶマーケット





■楽しみながら参加できる保護猫支援企画

HAPPY CAT MARKETでは、猫の魅力に触れながら自然と保護猫支援につながるかたちを大切にしています。





会場では、

・保護猫チャリティ展

・里親募集中の猫を紹介するパネル展示

・保護猫活動を応援するチャリティ販売

・フード寄付BOXの設置

など、無理なく参加できる企画を展開。





買い物や展示を楽しむ中で、自然と猫たちの現状を知り、応援につながる仕組みです。





楽しみながら参加できる保護猫支援企画





会場全体の様子