【コスパ×美容医療】あなたに合った美容クリニック探しを｜適正価格の美容体験
美容医療情報メディア「フラワージュ美容クリニック」（https://flower-ge-clinic.com/）において、インモード、オリジオ、ルメッカなど最新美容医療機器を導入したクリニックの地域別情報ページを大幅に拡充しました。
全国主要都市・地域ごとに、適正価格で質の高い美容医療を提供するクリニック情報を検索できるようになります。
■ 「フラワージュ美容クリニック」について
「フラワージュ美容クリニック」は、「コスパ×美容医療」あなたに合った美容クリニック探しをテーマに、美容医療をより身近で安心なものにするための情報メディアです。
「高額な施術費用に不安がある」「どのクリニックを選べばいいかわからない」といった声に応え、適正価格で施術を提供する信頼できるクリニック情報を厳選して掲載しています。
■ 地域別ページの拡充内容
今回の拡充により、以下の施術について全国主要都市・地域別の情報提供を開始しました。
最新美容機器を使用した施術
インモード（高周波治療）：たるみ改善・小顔効果・肌質改善
https://flower-ge-clinic.com/57022/
オリジオ（次世代HIFU）：リフトアップ・たるみ改善
https://flower-ge-clinic.com/59457/
ルメッカ（IPL光治療）：シミ・そばかす・くすみ・赤ら顔改善
https://flower-ge-clinic.com/58573/
その他の主な施術カテゴリー
ほくろ除去、シミ取り、くま取り
ハイフ、ダーマペン、ポテンツァ
ヒアルロン酸、ボトックス、糸リフト
ジュベルック、リジュラン、白玉点滴
ワキガ治療、ピアス穴あけ など
対応地域（一部）
東京（新宿・渋谷・池袋・銀座・上野・恵比寿など）、横浜、札幌、仙台、名古屋、大阪、神戸、京都、福岡、沖縄 ほか全国主要都市
■ 各地域ページで提供する情報
- クリニックの詳細情報
- 施術料金、アクセス、診療時間
- 導入している医療機器・施術メニュー
- 医師の経歴・専門性
- 実際の口コミ・評判
- 施術を受けた方の体験談
- 満足度や効果に関する情報
- 料金比較
- 同一地域内での施術料金の比較
- コストパフォーマンスの高いクリニックの紹介
- 施術方法の解説
- 各施術の仕組み・効果・ダウンタイム
- 適応症状や注意点
フラワージュ美容クリニック：https://flower-ge-clinic.com/
運営会社：iput株式会社