【無料ウェビナー】“社内マニュアルを作ったが誰も見ない企業”向けに、社内問い合わせ対応をゼロに近づける生成AIツールの作り方と使い方を伝授します
ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、社内マニュアルや就業規則を整備しているにもかかわらず「同じ質問が繰り返される」という課題を生成AIで解決する無料オンラインウェビナーを開催いたします。
■開催の背景：「ルールはあるのに聞かれる」企業が昔から絶えません
・就業規則に明記しているのに毎回質問される
・社内マニュアルを作ったが誰も見ない
・Slackで管理部門への問い合わせが止まらない
・結果として、担当者が“社内ヘルプデスク化”している
■解決法：生成AIで“社内問い合わせ対応”はここまで減らせる
本ウェビナーでは、NotebookLMなどの生成AIを活用し、
・就業規則や社内ルールをAIに読み込ませる方法
・社員が自然文で質問しても即答できる仕組み
・「問い合わせゼロ」に近づける社内ナレッジ運用
・中小企業でもすぐ導入できる実践例
を、具体的なデモと導入ステップ付きで解説します。
■こんな方におすすめ
・管理部門が問い合わせ対応に追われている企業
・ 同じ質問が毎日飛んできて業務が進まない人事労務担当者
・ マニュアル文化が根付かず属人化している経営者
・ 生成AIを社内業務改善に活用したいバックオフィス責任者
■開催概要
タイトル：労務の“聞かれすぎ問題”をAIで解決！ホリエモンAI学校セミナー
日時：2026年2月6日（金）12:00～12:30
形式：オンライン（Zoom）
参加費：無料
使用AIツール：NotebookLM(google社)
主催：ホリエモンAI学校株式会社
登壇：ホリエモンAI学校株式会社 執行役員 カスタマーサクセス部長 大島 空良
■お申し込み方法（無料）
専用お申し込みフォームよりご連絡ください
https://horiemon.ai/seminar/26
※参加ZOOMのURLを配信いたしますので、開始ギリギリまでお申し込み可能
■本リリースに関するお問い合わせ
電話取材、追加コメント、その他情報提供可能です。お気軽にご連絡ください。
ホリエモンAI学校株式会社
東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F
03-4400-3424
E-Mail：ux@telewor.com