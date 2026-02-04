【無料ウェビナー】“社内マニュアルを作ったが誰も見ない企業”向けに、社内問い合わせ対応をゼロに近づける生成AIツールの作り方と使い方を伝授します

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、社内マニュアルや就業規則を整備しているにもかかわらず「同じ質問が繰り返される」という課題を生成AIで解決する無料オンラインウェビナーを開催いたします。




■開催の背景：「ルールはあるのに聞かれる」企業が昔から絶えません


・就業規則に明記しているのに毎回質問される


・社内マニュアルを作ったが誰も見ない


・Slackで管理部門への問い合わせが止まらない


・結果として、担当者が“社内ヘルプデスク化”している



■解決法：生成AIで“社内問い合わせ対応”はここまで減らせる


本ウェビナーでは、NotebookLMなどの生成AIを活用し、


・就業規則や社内ルールをAIに読み込ませる方法


・社員が自然文で質問しても即答できる仕組み


・「問い合わせゼロ」に近づける社内ナレッジ運用


・中小企業でもすぐ導入できる実践例


を、具体的なデモと導入ステップ付きで解説します。



■こんな方におすすめ


・管理部門が問い合わせ対応に追われている企業
・ 同じ質問が毎日飛んできて業務が進まない人事労務担当者
・ マニュアル文化が根付かず属人化している経営者
・ 生成AIを社内業務改善に活用したいバックオフィス責任者





■開催概要


タイトル：労務の“聞かれすぎ問題”をAIで解決！ホリエモンAI学校セミナー


日時：2026年2月6日（金）12:00～12:30


形式：オンライン（Zoom）


参加費：無料


使用AIツール：NotebookLM(google社)


主催：ホリエモンAI学校株式会社


登壇：ホリエモンAI学校株式会社 執行役員 カスタマーサクセス部長 大島 空良




■お申し込み方法（無料）

専用お申し込みフォームよりご連絡ください


https://horiemon.ai/seminar/26


※参加ZOOMのURLを配信いたしますので、開始ギリギリまでお申し込み可能




■本リリースに関するお問い合わせ


電話取材、追加コメント、その他情報提供可能です。お気軽にご連絡ください。


ホリエモンAI学校株式会社


東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F


03-4400-3424


E-Mail：ux@telewor.com