【無料ウェビナー】“社内マニュアルを作ったが誰も見ない企業”向けに、社内問い合わせ対応をゼロに近づける生成AIツールの作り方と使い方を伝授します

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、社内マニュアルや就業規則を整備しているにもかかわらず「同じ質問が繰り返される」という課題を生成AIで解決する無料オンラインウェビナーを開催いたします。

■開催の背景：「ルールはあるのに聞かれる」企業が昔から絶えません

・就業規則に明記しているのに毎回質問される

・社内マニュアルを作ったが誰も見ない

・Slackで管理部門への問い合わせが止まらない

・結果として、担当者が“社内ヘルプデスク化”している

■解決法：生成AIで“社内問い合わせ対応”はここまで減らせる

本ウェビナーでは、NotebookLMなどの生成AIを活用し、

・就業規則や社内ルールをAIに読み込ませる方法

・社員が自然文で質問しても即答できる仕組み

・「問い合わせゼロ」に近づける社内ナレッジ運用

・中小企業でもすぐ導入できる実践例

を、具体的なデモと導入ステップ付きで解説します。

■こんな方におすすめ

・管理部門が問い合わせ対応に追われている企業

・ 同じ質問が毎日飛んできて業務が進まない人事労務担当者

・ マニュアル文化が根付かず属人化している経営者

・ 生成AIを社内業務改善に活用したいバックオフィス責任者

■開催概要

タイトル：労務の“聞かれすぎ問題”をAIで解決！ホリエモンAI学校セミナー

日時：2026年2月6日（金）12:00～12:30

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

使用AIツール：NotebookLM(google社)

主催：ホリエモンAI学校株式会社

登壇：ホリエモンAI学校株式会社 執行役員 カスタマーサクセス部長 大島 空良

■お申し込み方法（無料）

専用お申し込みフォームよりご連絡ください

https://horiemon.ai/seminar/26

※参加ZOOMのURLを配信いたしますので、開始ギリギリまでお申し込み可能

■本リリースに関するお問い合わせ

電話取材、追加コメント、その他情報提供可能です。お気軽にご連絡ください。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F

03-4400-3424

E-Mail：ux@telewor.com