【阪九フェリー関西発団体ツアー】初夏の佐賀・二大絶景めぐり！「見帰りの滝」あじさい祭り＆環境芸術の森へいく３日間販売開始！

株式会社ＳＨＫライン

阪九フェリー・泉大津港または神戸六甲アイランド港発（北九州・新門司港行き）で

佐賀県の「見帰りの滝」であじさい観賞と、環境芸術の森で爽やかな新緑をお楽し頂けるツアーを販売しております。

さらに昼食は、ボリューム満点の佐賀牛昼食をご用意しております！

ご旅行代金はおひとり様２２，０００円！

詳細は下記の通りです。

阪九フェリーのご案内

阪九フェリー・スタンダード洋室阪九フェリー７階露天風呂

船内には大浴場と露天風呂が完備されております。

瀬戸内の満点の星空やライトアップされた橋・街並みの夜景と海上の風を感じる露天風呂もお楽しみいただけます。

現地の観光地はこちらです。

見帰りの滝

日本の滝100選にも選ばれた唐津市の「見帰りの滝」。6月には50種約40,000株にものぼるアジサイが、九州一といわれる豪快な滝と、見事な風景を演出します。

環境芸術の森

環境芸術の森は唐津市厳木町作礼山南西斜面に位置する約10haの私有林です。

5月から6月にかけて、漆塗りのテーブルに鮮やかな新緑の景色が映り込み、幻想的な世界を体感できます。

昼食

環境芸術の森 風遊山荘

食肉加工会社の直営店ならではの新鮮な国産和牛を、

焼肉はもちろん肉汁たっぷりのハンバーグも一緒にお召し上がりください！

〇商品名 初夏の佐賀・二大絶景めぐり！「見帰りの滝」あじさい祭り＆環境芸術の森へいく3日間

～ボリューム満点！佐賀牛昼食つき～



〇設定期間・旅行代金

泉大津港 ２０２６年６月８日（月）出発

６月１６日（火）出発

神戸六甲アイランド港 ２０２６年６月２日（火）出発

６月１４日（日）出発

６月２２日（月）出発

〇利用航路 泉大津港発～新門司港着、神戸六甲アイランド港発～新門司港着

〇行程

1日目

泉大津港または神戸六甲アイランド港～【船中泊】～

2日目

新門司港→〇見帰りの滝→◎環境芸術の森→上場亭和多田店・昼食→〇唐津城→〇マリンセンターおさかな村→新門司港～【船中泊】～

3日目

～泉大津港または神戸六甲アイランド港

〇旅行代金 おひとり様

２２，０００円（税込）



〇旅行代金に含まれるもの

・阪九フェリー往復乗船代（スタンダード洋室）

・食事代（昼１回）

・唐津城エレベーター利用料

・バス代（２日目/タイガーバスまたは同等バス会社）

〇添乗員が同行します。

〇お申込みはご乗船日の２ヶ月前の同日から１４日前までとなります。

インターネット仮申し込みはご乗船日の７日前まで。

〇詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。

＊他旅行商品についてはヴィーナストラベルHPでご覧いただけます。

同ホームページから「SHKライングループ」にも移動し閲覧可能です。

パンフレット https://www.venus-t.jp/lacne/travel/upload/2601_Han9_A4_data_web.pdf

ホームページアドレス https://www.venus-t.jp/