高速道路建設事業での建設機械施工の自動化・遠隔化の社会実装について

西日本高速道路株式会社

NEXCO西日本（大阪市北区、代表取締役社長：芝村 善治）と鹿島（東京都港区、代表取締役会長兼社長：押味 至一）は、E1A新名神高速道路（大津JCT（仮称）～城陽JCT・IC間）京都府城陽市の建設現場において、本工事の施工を担当する、鹿島が開発した建設機械の自動化施工システムA⁴CSEL (R)【クワッドアクセル】※１を導入し、自動ブルドーザと自動振動ローラによる施工を本格的に開始しました。高速道路の本線建設工事へのA⁴CSELの適用は初めてとなります。

NEXCO西日本及び鹿島は、働き方改革による担い手の確保や育成、生産性・安全性のさらなる向上のためにICT等のデジタル技術を活用するなど、積極的に取り組んでまいります。

※1 Automated/Autonomous/ Advanced/Accelerated Construction system for Safety，Efficiency，and Liability

1．背景・目的

A⁴CSEL自動ブルドーザと自動振動ローラによる盛土作業の自動化施工状況

建設業界では、熟練技能者不足や高齢化だけでなく就業者の大幅な減少といった課題を抱えています。また、全産業における建設業の労働災害の発生率は依然として高い状態にあります。しかし建設現場では、安全性を高めるための対策を講じるほど、施工の効率性が低下する傾向にあります。さらに近年では、地球温暖化の気温上昇に起因する猛暑対策など、休工や労働時間の見直しも検討されています。このような中、鹿島は、建設現場の生産性と安全性を飛躍的に向上させることがこれらの課題解決につながると考え、最小限の人員で複数の自動化した建設機械を同時に稼働させることをコンセプトとした、自動化施工システムA⁴CSELを開発し、実用化しています。そこで、NEXCO西日本と鹿島は、高速道路本線建設工事に適用することにしました。

2．本線建設工事でA⁴CSELを本格稼働

今回、本線建設工事の盛土部にA⁴CSELを適用し、自動化施工を本格稼働させました。現場から約2ｋm離れた工事事務所に設置したオペレーションルームから、1人の管制員が自動ブルドーザ1台、自動振動ローラ1台の合計2台を管制するとともに、自動ブルドーザと連携するナビシステムを搭載した有人ダンプトラック2台を管理しています。

本現場へのA⁴CSELの適用に際しては、道路の縦断・横断勾配、排水構造物、変化する盛土材料などへの対応が必要です。これらに対応すべくA⁴CSELの各システムをアップグレードし、盛土の出来形、品質が問題なく確保できることを事前の実証試験で確認しました。

3．今後の展開

オペレーションルーム管制状況A⁴CSELによる盛土作業の自動化施工

今後、本現場では、高速道路本線の盛土約150万m3を対象に、最盛期には自動ブルドーザ2台、自動振動ローラ2台の合計4台で自動化施工を実施する予定です。

鹿島は引き続き、自動化建設機械の機能・性能の向上ならびに適用機種を増強するとともに、現場環境に合わせて柔軟に対応できる汎用性の高いシステムへ発展させることで、A⁴CSELの普及展開を図り、建設業界の課題解決に貢献してまいります。

4．工事場所

