ぺこぱが新人ナースの「今」を全肯定！ 2月21日（土）に新人ナース向け無料オンラインイベントを開催

写真拡大 (全2枚)

公益社団法人日本看護協会

　公益社団法人日本看護協会（会長：秋山智弥、会員73万人）は、厚生労働省の補助金事業として運営する「看護職応援サイト」（ https://cheer.nurse.or.jp/ ）の企画として、新人ナースを対象とした無料オンラインイベント「新人ナースの『今』を全肯定！～ぺこぱと一緒に時を戻そう？いや、前に進もう～」を開催します。




「否定しないツッコミ」で人気のお笑いコンビ「ぺこぱ」が、参加者とリアルタイムで、新人ナースの「今」を分かち合います。新人ナースの悩みにもぺこぱが“全肯定”！　


参加費無料、オンラインでの匿名参加により、安心して本音を共有しながら、全国の新人ナースが笑ってリフレッシュできる時間をお届けします。




イベントについて

■イベント概要


イベント名　： 新人ナースの「今」を全肯定！～ぺこぱと一緒に時を戻そう？いや、前に進もう～


開催日時　　： 2026年2月21日（土）11:00～12:00


開催形式　　： Zoomウェビナーによるオンライン開催


参加費　　　： 無料


定員　　　　： 200名（先着順）


参加申込ページ ： https://cheer.nurse.or.jp/info/260115_100.html



■プログラム内容


イベントは2部構成で、参加型の楽しいコンテンツが中心です。



第1部：参加型トークイベント～新人ナースの「あるある」シェアしよう！


事前に全国の参加者から募集した「あるあるネタ」をもとに、ぺこぱの2人がトークを展開します。


また、リアルタイムで回答する2択アンケートなど、参加者と一体となって盛り上がります。



第2部：新人看護職の相談コーナー　～そのモヤモヤ、みんなで分かち合うのも悪くない～　


事前に寄せられた悩みに、ぺこぱが「全肯定」で回答します。チャットによりその場での質問も受け付ける予定です。



■出演者プロフィール



ぺこぱ



ツッコミの松陰寺太勇とボケのシュウペイからなるコンビ。否定しないツッコミがうけてM-1グランプリ2019ではファイナリスト3位になる。人を傷つけないお笑いで現在もテレビ、CM、イベントなどで活躍している。





■参加申込方法


参加をご希望の方は、下記URLより事前にお申し込みください。


定員に達し次第締め切りとなります。


申込URL： https://cheer.nurse.or.jp/info/260115_100.html （看護職応援サイト※）



（※）看護職応援サイト


日本看護協会では、厚生労働省の補助金事業として、2025年２月に現場の看護職を全力で応援する「看護職応援サイト」を開設しました。


本サイトでは、看護職に向けた自己学習コンテンツや、様々な分野で活躍する方々からのコラム、思いを共有しリフレッシュするオンラインイベントなどを提供しています。今回は、若者を中心に人気のぺこぱさんとともに笑いと共感を通じて、新人ナースの日々の張りつめた気持ちを緩め、ひと息つける機会を提供します。




■主催・お問い合わせ先


主催：公益社団法人 日本看護協会



【本件に関するメディア関係者からのお問い合わせ先】


イベント事務局（株式会社プロアクティブ内）


TEL: 03-6256-8025（平日9:30-17:00）


E-mail：jna_cheer.nurse2025@pacmice.jp



日本看護協会とは

看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）の資格を持つ個人が自主的に加入し運営する、日本最大の看護職能団体です。47都道府県看護協会（法人会員）と連携して活動する全国組織で、現在約73万人の看護職が加入しています。個人の力だけでは解決できない看護を取り巻く課題を、組織の力で解決し、看護を発展させ、社会に貢献します。



日本看護協会公式Webサイト ： https://www.nurse.or.jp/