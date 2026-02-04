デジタルフレンド大募集！！『MIRI』インタビュー動画配信
AIモデルアーティスト『MIRI』
＊＊インタビュー動画を配信＊＊
「デジタルフレンド（AIフレンド）」も大募集！！
＊＊men’segg公式専属モデル 採用発表後、初めてとなるインタビュー動画を配信＊＊
2026年2月4日、
株式会社88（代表取締役：及川翔）が展開する『men’s egg』プロジェクトより、
次世代AIモデルアーティスト 『MIRI（ミリ）』のインタビュー動画を配信致しました。
また、インタビュー動画の配信と同時に、
「デジタルフレンド（AIフレンド）」の募集も開始！！
今後は、AIモデル同士の交流や関係性を広げる取り組みを通じて、
デジタルならではの新しいコミュニケーションとカルチャーの創出を目指していきます。
◆ AIモデルアーティスト『MIRI』インタビュー動画◆
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dPr6Q2T7Jd8 ]
【MV】「with fake」を2025.12.25(木)にリリース
【インタビュー動画】2026.2.4(水)12時に配信
■【YouTubeチャンネル概要】
・ チャンネル名： MIRI チャンネル（ミリチャン）
・ URL：youtube.com/@miri_pink88
・ HP：mensegg.jp
・ SNS 投稿・配信 開始日： 2026年2月4日(金) ～随時更新予定
◇令和と平成を掛け合わせたデジタルインフルエンサー◇
◇デジタルフレンド(AIフレンド)大募集！！◇
なぜデジタルフレンドが必要なのか？
『MIRI』は、単なるAIモデルではありません。
人と同じようにプロデュースされ、マネジメントを受け、経験を重ねながら成長していく存在です。そして、その成長に欠かせないのが「人との関わり」。誰かと話し、反応を受け取り、感情が交差することで、個性は少しずつ磨かれていきます。
AIモデルが“キャラクター”から“存在”へと進化するために、共に育ち、共に変化していく関係性が必要です。
それが、AIモデル界隈における
「デジタルフレンド（AIフレンド）」という
新しい”友達のかたち”。
人とデジタルが自然につながり、共に成長していく未来をつくっていきます。
インタビュー撮影時の控室で休憩中のMIRI
これからのMIRIの活動は、
”平成のストリートカルチャーを象徴してきた men’s eggのDNA” と、
”令和の デジタルテクノロジー ”を掛け合わせることから始まります。
そのコンセプトを体現する AIモデルアーティストとして、
MIRIはファッションやビジュアル、カルチャーシーンを軸に、
SNSを中心とした発信を行っていきます。
AIならではの表現力とアップデート性を活かし、
**平成と令和をつなぐ新しいスタイル（らしさ）**を発信。
リアルとデジタルの境界を越え、
次世代カルチャーを体現する存在として進化し続けます。
今後の取り組み
配信
◇『MIRI』24時間Live配信を 2カ月以内に実行
SNS
◇ファッション・ビジュアル発信
◇AIならではの表現を活かしたカルチャーコンテンツ制作
◇デジタルフレンド（AIフレンド）との交流・関係性の拡張
◇リアル×デジタルを横断する新しい表現の創出
■『MIRI』プロデューサー（パパ）コメント
AIモデルアーティスト「MIRI」は
人ではない存在でも「個性」を持てるのか。
デジタルでも「熱量」を伝えられるのか。
そして、新しい時代のスター像とは何か。
その問いに、men’s eggは「YES」と答え、AIモデルアーティストという新たな挑戦を選びました。
MIRIは、人間モデルの代替ではありません。表現の可能性を広げる、**“もう一人の仲間”**です。
まだ完成形ではなく、人と関わりながら成長し、カルチャーと共に進化していきます。
men’s eggが築いてきた **“らしさを肯定する文化”**を受け継ぎ、
新しい時代の表現者として歩んでいきます。
これからの men’s egg AI『MIRI』に、ぜひご注目ください。
株式会社88
＜本件に関するお問合せ先＞
株式会社88 「men'segg」運営
広報担当：大鶴 健湧
・ HP：https://mensegg.jp/
【MIRI オフィシャルサイト】
YouTube：youtube.com/@miri_pink88
Instagram：instagram.com/miri_pink88/
TikTok：tiktok.com/@miri_pink88
X：x.com/miri_pink88
men'segg HP：mensegg.jp/
【素材はご自由にお使いください】
https://xgf.nu/Ezp7f
上記URLをコピペしてダウンロードをお願い致します。
