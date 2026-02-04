株式会社８８

AIモデルアーティスト『MIRI』

＊＊インタビュー動画を配信＊＊

2026年2月4日、

株式会社88（代表取締役：及川翔）が展開する『men’s egg』プロジェクトより、

次世代AIモデルアーティスト 『MIRI（ミリ）』のインタビュー動画を配信致しました。

また、インタビュー動画の配信と同時に、

「デジタルフレンド（AIフレンド）」の募集も開始！！

今後は、AIモデル同士の交流や関係性を広げる取り組みを通じて、

デジタルならではの新しいコミュニケーションとカルチャーの創出を目指していきます。

◆ AIモデルアーティスト『MIRI』インタビュー動画◆

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dPr6Q2T7Jd8 ]

【MV】「with fake」を2025.12.25(木)にリリース

【インタビュー動画】2026.2.4(水)12時に配信

■【YouTubeチャンネル概要】

・ チャンネル名： MIRI チャンネル（ミリチャン）

・ URL：youtube.com/@miri_pink88

・ HP：mensegg.jp

・ SNS 投稿・配信 開始日： 2026年2月4日(金) ～随時更新予定

◇令和と平成を掛け合わせたデジタルインフルエンサー◇

◇デジタルフレンド(AIフレンド)大募集！！◇

なぜデジタルフレンドが必要なのか？

『MIRI』は、単なるAIモデルではありません。

人と同じようにプロデュースされ、マネジメントを受け、経験を重ねながら成長していく存在です。そして、その成長に欠かせないのが「人との関わり」。誰かと話し、反応を受け取り、感情が交差することで、個性は少しずつ磨かれていきます。

AIモデルが“キャラクター”から“存在”へと進化するために、共に育ち、共に変化していく関係性が必要です。

それが、AIモデル界隈における

「デジタルフレンド（AIフレンド）」という

新しい”友達のかたち”。

人とデジタルが自然につながり、共に成長していく未来をつくっていきます。

インタビュー撮影時の控室で休憩中のMIRI

これからのMIRIの活動は、

”平成のストリートカルチャーを象徴してきた men’s eggのDNA” と、

”令和の デジタルテクノロジー ”を掛け合わせることから始まります。

そのコンセプトを体現する AIモデルアーティストとして、

MIRIはファッションやビジュアル、カルチャーシーンを軸に、

SNSを中心とした発信を行っていきます。

AIならではの表現力とアップデート性を活かし、

**平成と令和をつなぐ新しいスタイル（らしさ）**を発信。

リアルとデジタルの境界を越え、

次世代カルチャーを体現する存在として進化し続けます。

今後の取り組み

配信

◇『MIRI』24時間Live配信を 2カ月以内に実行

SNS

◇ファッション・ビジュアル発信

◇AIならではの表現を活かしたカルチャーコンテンツ制作

◇デジタルフレンド（AIフレンド）との交流・関係性の拡張

◇リアル×デジタルを横断する新しい表現の創出

■『MIRI』プロデューサー（パパ）コメント

AIモデルアーティスト「MIRI」は

人ではない存在でも「個性」を持てるのか。

デジタルでも「熱量」を伝えられるのか。

そして、新しい時代のスター像とは何か。

その問いに、men’s eggは「YES」と答え、AIモデルアーティストという新たな挑戦を選びました。

MIRIは、人間モデルの代替ではありません。表現の可能性を広げる、**“もう一人の仲間”**です。

まだ完成形ではなく、人と関わりながら成長し、カルチャーと共に進化していきます。

men’s eggが築いてきた **“らしさを肯定する文化”**を受け継ぎ、

新しい時代の表現者として歩んでいきます。

これからの men’s egg AI『MIRI』に、ぜひご注目ください。

『お問い合わせ』はこちらから → → →

お問い合わせフォーム株式会社88

＜本件に関するお問合せ先＞

株式会社88 「men'segg」運営

広報担当：大鶴 健湧

・ HP：https://mensegg.jp/

【MIRI オフィシャルサイト】

YouTube：youtube.com/@miri_pink88

Instagram：instagram.com/miri_pink88/

TikTok：tiktok.com/@miri_pink88

X：x.com/miri_pink88

men'segg HP：mensegg.jp/

【素材はご自由にお使いください】

https://xgf.nu/Ezp7f

上記URLをコピペしてダウンロードをお願い致します。

