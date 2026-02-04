食・運動・睡眠を軸に、滞在中の暮らしを整え医療サポート体制を常備したフルインクルーシブな「新しい別荘のかたち」『THE PASONA natureverse retreat』

株式会社パソナグループ

株式会社Pasona Resort（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 大日向 由香里）は、淡路島で2026年6月に開設予定の長期滞在型未病リトリート施設『THE PASONA natureverse retreat』において、第一期11室の募集を2026年2月4日（水）より開始いたします。

▲外観イメージ

パソナグループが考える「未病リトリート」とは、健康寿命を延ばすこと。本施設は、食・運動・睡眠を軸に、心身の状態とコンディションを整える“長期滞在型未病リトリート施設”です。

別荘の売買・維持管理などの負担を抱えることなく、ハウスキーピングや専用エスコート（送迎・専用車両）など、滞在中の暮らしの手間まで整えた環境を提供。また、神戸大学医学部附属病院、館内併設のクリニックとも連携し、充実した医療サポート体制を構築。

長期滞在でも安心してお過ごしいただける“別荘の新しいかたち”を淡路島にて提案します。

本施設『THE PASONA natureverse retreat』は、パソナグループが2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）で発信した未来ビジョン「NATUREVERSE（ネイチャーバース：人と自然、テクノロジーが共生し、人々が思いやりの心でつながる、真に豊かな世界）」をコンセプトに、淡路島におけるウェルビーイングの新たな象徴として運営してまいります。

■ 『THE PASONA natureverse retreat』概要

開業：

2026年6月（予定）

場所：

兵庫県淡路市岩屋2942-39

特徴：

食（“未病”の考え方を取り入れたウェルネスガストロノミー）

淡路島の食材を生かし、“未病”の考え方を取り入れた食体験を、ミシュランの星を獲得した著名シェフが手掛けるレストラン等にて提供。和食・ヘルシーフレンチ・精進料理など多様なジャンルで展開してまいります。

パーソナル“未病”プログラム（タラソテラピー・運動等）

滞在期間や目的に応じて、心身の状態に向き合う『パーソナル“未病”プログラム』を提供。トレーニングやタラソテラピー等を通じて、無理なく続けられるコンディショニングを設計。また、海辺のボードウォーク（海と施設をつなぐ遊歩道）では、潮風と自然光に包まれながら行うヨガや禅で心身を整えます。

睡眠（“未来の眠り”コンセプト技術を活用）

2025年大阪・関西万博のパソナグループパビリオン「PASONA NATUREVERSE」にて“未来の眠り”のコンセプトにて展示していた「コンセプトベッド」の一部技術を利用した「センサー電動ベッド」により、一人ひとりの状態に合わせた快適な寝心地を提供いたします。

※ウェルネスプログラム専用客室に限ります

未病ファシリテーター（滞在中のプログラム伴走・相談）

滞在中の過ごし方（運動・休息のリズム等）を一人ひとりに合わせて伴走し、無理のないコンディショニングの継続をサポートします。必要に応じて館内クリニックと連携し、安心して滞在を継続できる環境づくりを進めます。

温泉・客室（大阪湾を望む眺望と天然温泉）

客室からは大阪湾と淡路島の自然景観を望み、全部屋天然温泉を備えた空間で、滞在中の休息の質を高めます。

※設備・仕様は客室タイプにより異なります。

ウォーターエントランス＆ボードウォーク

建築設計は、プリツカー賞受賞の世界的建築家 坂 茂氏が担当。木材を中心に自然環境との調和を大切にしながら、滞在する人の心身の状態や時間の流れに寄り添うサステナブルな空間を設計。施設海側に、スーパーヨットでの着岸にも対応するウォーターエントランスを整備予定。全長約300ｍのボードウォークを通じて、潮風や波音を感じながら施設へと迎え入れられます。

文化・交流（音楽島プロジェクト等と連携したイベント）

パソナグループが淡路島で展開する「音楽島プロジェクト」「太鼓集団“鼓淡”」「PASONA Awaji World Ballet」「PASONA AWAJI OPERA COMPANY」等とも連携し、音楽イベントや様々なステージをはじめ、滞在の質を高める文化・芸術体験を提供します。

あわせて、淡路島内の関連施設・プログラムとも連動し、「禅坊 靖寧」における空中座禅体験や、農業体験等、淡路島ならではの多様な体験機会を通じて、心を落ち着かせ、五感を満たしながら、自分の内側と向き合うことで、心身の調子をととのえます。

充実した医療サポート体制（神戸大学医学部附属病院と連携）

神戸大学医学部附属病院、館内に設けるクリニックとも連携し、充実した医療サポート体制を整備することで、長期滞在でも安心してお過ごしいただける環境づくりを進めています。

ハウスキーピング（暮らしの手間の軽減）

清掃やリネン交換等のハウスキーピングを通じて、滞在中の暮らしの手間を軽減し、心身の回復に必要な時間を確保できる環境を整えます。

専用エスコート（送迎・専用車両）

淡路島までのアクセスに加え、滞在中の移動手段も含めた“滞在導線”を整え、島内での体験や食、文化などをより自由にお楽しみいただける環境を用意します。

多言語サポート

海外からの滞在にも対応できるよう、館内案内やプログラム説明等の多言語化、コミュニケーション支援を提供。

建築面積：

3,468.2平方メートル

延床面積：

11,184.4平方メートル

構造：

鉄筋コンクリート 5階建て

部屋数：

57室

設計：

株式会社坂茂建築設計

施工：

株式会社大林組

付帯施設：

タラソスパ、フィットネスジム、クリニック、レストラン、カフェ、バー、海上ステージ、ビジネスセンター、多目的ホール

アクセス：

〈車でお越しの方〉神戸鳴門自動車道 淡路I.Cより3分

〈高速バスでお越しの方〉高速バス停「岩屋中学校前」より徒歩すぐ

〈船でお越しの方〉高速船「淡路ジェノバライン」岩屋港 より徒歩18分

ＨＰ：

https://thepasona.com

問合わせ：

info_thepasona@jp.pasona.com

備考：

記載は現時点の情報です。変更の可能性がありますので、最新情報はHPをご確認下さい