バーニーズ　ニューヨークがバレンタインデーに向けた”キャビア×コーヒー”のスペシャルメニューを期間限定ローンチ！

株式会社バーニーズ ジャパン

株式会社バーニーズ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：Penny Luo）は、2026年2月14日（土）のバレンタインデーに向け、特別な時間をお過ごしいただける期間限定メニューをご提案します。

バーニーズ ニューヨーク銀座本店1F「 BARNEYS CAFE BY CROWD ROASTER（バーニーズ カフェ バイ クラウドロースター）」では、150年以上の歴史を持つ仏の名門キャビアメゾン＜PRUNIER（プルニエ）＞のキャビアを使用した、 シェフパティシエの関啓吏氏監修の期間限定特別コースをご用意いたしました。コースは全3種。ランチやアフタヌーンティー、特別なひとときなど、ご用途に合わせてお選びいただけます。

＜プルニエ＞のキャビア

関啓吏氏

銀座5丁目に位置するスイーツサロン「ラ・メゾン・ド・ビィ」のシェフパティシエ。清流を好むセキレイをモチーフに、化学的な添加物を一切使用しない自然素材のみでスイーツを創り上げています。関氏は河田勝彦氏の「オーボンヴュータン」の流れを汲む塩谷茂樹氏の「アレグレス広尾」や、ジェローム・ケネル氏の「パティスリー・カカオエット・パリ」といった名門で研鑽を積んだ後、独自の道を歩んできた稀有な存在です。

■ 提供メニュー

１.有機野菜と米粉のベジタブルチップス～キャビアとサワークリームを添えて～

4種類の有機野菜と米粉で仕上げた軽快な食感のチップスにキャビアと自家製サワークリームを添えて。素材の味わいとキャビアの塩味が引き立つ一皿。

２. 白味噌とカリフラワーのムース～金ほうじ茶と昆布出汁のジュレグラス仕立て～

京都の老舗味噌屋「山利」の白味噌で奥行きを出した純白のカリフラワームースに老舗茶舗「芳翠園」の金ほうじ茶と真昆布出汁を合わせたジュレを重ねました。酸味を効かせたソースとキャビアの旨味が調和する、繊細なバランスの一品です。

３.鶏コンソメのプリン～有機ホワイトチョコとカカオパルプのソース～

澄んだ鶏コンソメの旨味を活かしたなめらかなプリンに、有機ホワイトチョコレートの甘みとカカオパルプの爽やかな酸味を添えて。旨味・甘味・酸味がキャビアと一体となる、印象的なデザートです。

■ コース内容

1. スイーツ1種とドリンクセット \6,600（税込）

スイーツ1種にアルコールまたはコーヒーを合わせていただけるプチコース（３.とドリンクのセット）

2. フード2種とドリンクセット \11,000（税込）

お食事とスイーツ、2つにアルコールまたはコーヒーを合わせて楽しんでいただけるプチコース（２.３.とドリンクのセット）

3. フード3種とドリンク2種セット \14,300（税込）

お食事とスイーツ3種に、お好きなドリンク（赤・白・スパークリングワイン、またはコーヒー）2杯を合わせたコース（１.２.３.とドリンク2杯のセット）

一般的にキャビアはウォッカやシャンパーニュと合わせる高級食材として知られていますが、今回の特別コースメニューを監修した関氏は、以前から「キャビアは、質の高いコーヒーと合わせてこそ美しく調和する素材」だと感じていました。

「バーニーズ カフェ バイ クラウドロースター」が提供するコーヒーは、雑味や苦味がなく、シルキーな透明感と芳醇な豆本来の甘さが際立つ“本物のコーヒー”。上質なコーヒーならではの甘さが料理の余韻を引き立て、キャビアの塩味や旨味と重なり合うことで、味わいはより立体的に完成します。

歴史あるキャビアとシャンパンの伝統的なペアリングから、クラウドロースターのスペシャルティコーヒーとの邂逅まで。関氏の手により、”プルニエ・キャビア”の可能性が最大限に引き出されたこのコースは、あなたの味覚を未踏の官能領域へと誘います。大人のための特別なバレンタインをぜひご堪能ください。

提供期間

2026年2月6日（金）～2月15日（日）

提供店舗

バーニーズ ニューヨーク 銀座本店1F「BARNEYS CAFE BY CROWD ROASTER」

予約方法

ご予約をご希望の方は下記電話番号までお問い合わせください。

TEL：050-3615-0333（受付時間 11:00～19:00）

※このコースをご予約の方に限り、お席のご予約を承ります。

※ご予約可能時間は 11:00～19:00とさせていただきます。

お問合せ

TEL：050-3615-3600

（受付時間 11:00～19:00 ※1月1日を除く）