2月22日は“ネコの日” 大好評『ニャンわり蒸気のぐぅたらアイマスク』から丁寧なご挨拶メッセージ付きセットが新登場

株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社：東京都渋谷区南平台町）は、累計販売数330万枚*突破！リラックスモードのぐぅたらニャンコで人気の『ニャンわり蒸気のぐぅたらアイマスク』から、2月22日“ネコの日”に先だち、丁寧なご挨拶メッセージ付きホットアイマスクセットの新デザイン3種を2月4日に発売します。

＊2024年8月発売～2026年1月31日 シリーズ累計出荷枚数

また、公式オンラインショップでは“ネコの日”を盛り上げる、オリジナルステッカー付き「にゃんにゃんセット」を期間限定発売中。目元をじんわり温めながら、ぐぅたらニャンコとふんわりアロマでホッとくつろぐリラックスタイムをお届けします。

3にゃんこが寄りそう、リラックスタイムをお届け

あったか心地よい蒸気で目と目元をじんわりと温め、完全リラックスモードの３にゃんこ（タマ・クロ・ミケ）とふんわりアロマで気分もほぐれる『ニャンわり蒸気のぐぅたらアイマスク』。

2月22日“ネコの日”に先だち、丁寧な敬語ver.のご挨拶メッセージを添えた新デザイン3種が新登場。リラックスモードのねこアイマスクは、ちょっとしたお礼や仕事関係のご挨拶など感謝の気持ちを伝える贈り物にもぴったり。春の歓送迎やバレンタインデー・ホワイトデーにもおすすめです。

敬語ver.のご挨拶メッセージ

●よろしくおねがいします

●おつかれさまです

●ありがとうございます

3にゃんこと、ふんわりアロマ

タマ：ホットミルクの香り

クロ：陽だまりコットンの香り

ミケ：やわらかリネンの香り

キモチ ぐぅたらアイマスク :https://www.gpp-shop.com/shop/pages/cat-kimochi.aspxブランドサイト｜くわしくはコチラへ

キモチ ホットアイマスク アソートセット3枚入り

価格 660円（税込）

セット内容：ホットアイマスク3個（タマ、クロ、ミケ 各1個）

よろしくおねがいしますおつかれさまですありがとうございます

“ネコの日”盛り上げる！ 公式限定「にゃんにゃんセット」

公式オンラインショップでは「ぐぅたらアイマスク 5枚入り」3種をお得に楽しめる、オリジナルステッカー付き「にゃんにゃんセット」を期間限定で発売中！※無くなり次第終了

キモチ ニャンニャンセット

価格 2,222円（税込）

ニャンわり蒸気のホットアイマスク（キモチ ホットアイマスク）5枚入り×３種セット

・タマのきもち（ホットミルクの香り）

・クロのきもち（陽だまりコットンの香り）

・ミケのきもち（やわらかリネンの香り）



※販売期間：2026/1/30～2026/2/28

※ステッカーは1回のご注文につき1枚同梱いたします。

公式オンラインショップ :https://www.gpp-shop.com/shop/g/g50273001/ぐぅたらアイマスク公式｜GPPオンラインショップ

GPPオンラインショップ楽天市場店 :https://item.rakuten.co.jp/gpp-shop/5703016/ニャンニャンセット ステッカー付き

キモチ ニャンわり蒸気のぐぅたらアイマスク

GPPオンラインショップなどで販売

https://www.gpp-shop.com/shop/c/c420803

