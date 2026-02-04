【NHKカルチャー】『呪文の言語学～ルーマニアの魔女・魔術・呪文～』ファンタジー好きの方にもおすすめのオンライン講座が2/18（木）～開講！【見逃し配信あり】

株式会社エヌエイチケイ文化センター

昨年、作品社から出版され話題となっている『呪文の言語学 ルーマニアの魔女に耳をすませて』の著者・角悠介さんによるオンライン講座がスタート！

ファンタジーに欠かすことのできない存在といえば、魔女、そして呪文。

吸血鬼伝説でも知られ、伝統文化が色濃く残るルーマニアは、知る人ぞ知る「魔女大国」。おとぎ話の登場人物ではなく、生活に根づいた本物の魔女である彼女たちはどのような存在であり、その「魔術」や「呪文」とはどのようなものなのでしょうか。また、ルーマニアに多く暮らす少数民族ロマの「魔術」「呪文」についても紹介します。最終回では言語学を専門とする講師が、「呪文」の構造やその魔力の発生源について考察していきます。

言語学や民族学に興味がある方、ファンタジーの好きな方だけでなく、小説や漫画などのクリエーターやクリエーター志望の方も、これまで知らなかった知識や視点が得られるかもしれません。

◆カリキュラム

第１回（2/18）ルーマニアの魔女文化

第２回（3/11）ロマ（ジプシー）の魔術の裏・表

第３回（3/25）呪文の構造と魔力発生源

講師は、ルーマニア国立バベシュ・ボヨイ大学日本文化センター所長、神戸市外国語大学客員研究員の角悠介さん。

角悠介さんは東欧在住20年。現在もルーマニア国立バベシュ・ボヨイ大学で教鞭を取るロマ民族（＝ジプシー）の言語ロマニ語の研究者です。2022年に出版された『ロマニ・コード--謎の民族「ロマ」をめぐる冒険』（夜間飛行）も話題となりました。本作『呪文の言語学 ルーマニアの魔女に耳をすませて』では、ルーマニアの魔女をめぐる歴史的・民俗学的解説に加え、「呪文」の構造そのものに言語学者ならではのアプローチで迫っています。この講座では、オンラインならではの音声・映像資料を交えて、よりわかりやすく「ルーマニアの魔女」と「呪文」の謎を解き明かしていきます。

◆講師紹介

1983年東京生まれ。ルーマニアのバベシュ・ボヨイ大学にて西洋古典学（ラテン語・古典ギリシア語）学士号、ハンガリーのブダペスト大学（ELTE）にて西洋古典学修士号、ルーマニアのコンスタンツァ・オヴィディウス大学にて言語学博士号を取得。日本とルーマニアの在外公館と連携し、言語・文化交流を主軸とした両国の友好関係の促進を目指して活動する一方、東欧を中心にロマ民族（＝ジプシー）の言語ロマニ語のフィールドワーク研究を行う。著書に『ロマニ・コード--謎の民族「ロマ」をめぐる冒険』（夜間飛行、2022年）、『ニューエクスプレスプラス ロマ（ジプシー）語』（白水社、2021年）など。

2月18日・3月11日・3月25日（木）15:30～17：00（見逃し配信あり・14日間）

