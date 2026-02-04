１週間鮮度を保証する「鮮度＋」の鶏肉が登場

イオンネクスト株式会社



イオンネクスト株式会社（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：バラット・ルパーニ）は、イオンのネット専用スーパー「Green Beans（グリーンビーンズ）」において、２月５日（木）より１週間鮮度保証の「鮮度＋（せんどぷらす）」のラインナップに、鶏もも肉など４品目を新たに発売します。

「鮮度＋」はこれまで、野菜や魚、牛肉・豚肉と幅広い商品でお届けから１週間の鮮度保証を実現してきました。今回、新たに発売する鶏肉は、抗生物質や合成抗菌剤を一切使用しない「抗生物質オールフリー」で、岩手県の専用農場で丁寧に育てた国産鶏です。

鶏肉での１週間鮮度保証を実現できた背景には、鮮度を保つパッケージの使用と、低温のままスピーディーにお届けできる流通体制の整備があります。これにより、「買ってすぐに調理・冷凍」という使い方から、まとめ買いが可能な新しい食生活スタイルにも貢献します。

さらに、冷蔵保管中に適度な熟成が進むことで、肉質がより柔らかくなり、うま味成分であるグルタミン酸などのアミノ酸が増加することも確認されています。鮮度保証に加え、時間の経過とともに食感の良さとおいしさが深まる新たな食の価値をお届けしてまいります。

＜アミノ酸成分量の比較表＞

＜ 展開商品について ＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136256/table/57_1_e9120d4e0e4648e5307187efb344de02.jpg?v=202602040921 ]

※価格は２月５日時点。商品写真は「[鮮度＋]岩手県産 赤どりもも肉」です。

※１週間鮮度保証には条件がございます。くわしくは販売ページや特設ページをご確認ください。

※うま味成分のアミノ酸増加は、(株)生活品質科学研究所による「[鮮度＋]岩手県産 赤どりもも肉」での試験結果に基づくものです。