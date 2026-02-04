日本最古の公立植物園「京都府立植物園」にて、THREEの体験型インスタレーション「THE ROOM OF (IN) SCENTS」開催中

期間

株式会社ACRO

2026年2月3日（火）～2026年3月31日（火）

場所

京都府立植物園 観覧温室

〒606-0823 京都府京都市左京区下鴨半木町

営業時間

Day time 10:00 - 16:00（最終入園15:30）

Night time〈LIGHT CYCLES KYOTO〉

2月3日（火）～ 2月28日（土）18:00 - 21:30（最終入場20:30）/

3月1日（日）～ 3月31日（火）18:30 - 21:30（最終入場20:30）

休園日

月曜日

※月曜日が祝日の場合は営業、翌火曜日が休園

入場料金

Day time

一般：500円 65歳以上の方：250円 高校生：250円 中学生以下：無料

※植物園窓口にて当日券のみ販売

Night time〈LIGHT CYCLES KYOTO〉

大人（高校生以上）：平日 2,300円～ 休日 2,700円～、小人（小中学生）：平日1,100円～ 休日 1,400円～、未就学児：無料

※変動価格制を導入しております。詳細は公式HPをご覧ください。

植物の力でホリスティックな美しさを引き出すブランドTHREEが、「五感で辿る植物の生命力」をコンセプトに、101年の歴史をもつ日本最古の公立植物園「京都府立植物園」にて、体験型インスタレーション「THE ROOM OF (IN) SCENTS」を開催。園内の回遊式観覧温室をめぐり、その瞬間の感覚に寄り添うTHREEの精油フレグランスの香りを五感で感じる、体験型のアートプロジェクトです。

本プロジェクトは、日中の生命力あふれる植物園、そして夜間に開催される没入型アートイベント「LIGHT CYCLES KYOTO（ライトサイクル京都）」と連携し、昼夜それぞれで実施。植物園の温室内に移動式インスタレーションを設置し、「4つの温室ゾーンの記憶」や「今の気分」に合わせて香りをレコメンド。その瞬間の心身に寄り添う100％天然植物の精油のみで調香されたフレグランス「THREE エッセンシャルセンツ R」の香りをポストカードに添えてお持ち帰りいただけます。

太陽の光が降り注ぐ日中は、植物の息吹をより身近に感じながら、自分自身の感覚を整えるひとときを。

日没の後には、光とアートの余韻と香りで、記憶に残るようなひとときを。

冬から春へと移ろう園内で、樹木や花々が織りなす自然の美しさにTHREEの香りと世界観を重ね合わせ、自然と調和するような体験をお届けします。

昼と夜で表情を変える、京都府立植物園「観覧温室」

日本最大規模を誇る京都府立植物園の「観覧温室」に設けられた4つの体験ゾーン。多種多様な植物の姿や香り、植物や自然との関わり方を体感できる空間。昼の美しい姿と、夜の「LIGHT CYCLES KYOTO （ライトサイクル京都）」で異なる表情を見せる植物たちの魅力をお楽しみいただけます。

Day

Night

体験コンテンツ

THE ROOM OF (IN) SCENTS（ザ ルーム オブ イン センツ） DAY/NIGHT

THREEの移動式インスタレーションを、本プロジェクトでは園内にある温室のエントランスに設置。その時の気分や、温室内の環境（温度・湿度）が自律神経に与える影響に着目し、その瞬間の心身に寄り添うTHREEのフレグランス「エッセンシャルセンツ R」の香りをレコメンド。特別な空間の中で導き出された香りをオリジナルのポストカードに添えて、インスタレーションの余韻を香りと共にお持ち帰りいただけます。

THE ROOM OF (IN) SCENTSとは：

空間デザイナー・山本大介氏による店舗に使われる資材を再利用するプロジェクト”FLOW”に用いられる内装下地材LGS（軽量鉄骨）を使用した箱型の空間で、これまでさまざまな施設に設置してきた移動式インスタレーション。

「THREE エッセンシャルセンツ R」 ボタニカルマップ DAY

フレグランスの核となる原料植物が、広大な園内のどこに息づき、どのように育まれているのかを記したマップ。温室という非日常の体験を起点に、屋外の豊かな自然のなかへ。一滴の精油の背景にある植物の姿を探す、心豊かな散策をお楽しみいただけます。

スペシャルワークショップ「THREE アロマサシェクラフト」 DAY

THREEの専属アロマパフューマーが本企画のために特別に調香した「京都ブレンド」をベースノートに用意。お好みの「カスタムノート」を掛け合わせ、本イベント限定の特別な香りのサシェを仕立てます。

【 場所 】京都府立植物園 観覧温室内

【 日時 】2026年3月14日（土）、15日（日）11:00～15:00（各日9回、30分毎に実施）

【所要時間】約20分 定員：各回6名（先着順）

【参加費用】無料

【お申し込み方法】当日、温室内のワークショップスペースにて先着順で整理券を配布いたします。

※ワークショップへの参加は無料ですが、別途、京都府立植物園への入場料が必要となります。

※各回定員に達し次第、受付終了となります。事前予約は承っておりませんのでご了承ください。

THREE フレグランス商品の販売 NIGHT

園内にある「KYOTO BOTANICAL GARDENS STORE」にて、THREEの精油フレグランス「エッセンシャルセンツ R」を発売。日常の様々なシーンにて香りをお楽しみいただけます。

※土日祝のみ、10: 00～17:00もショップの営業をしています。

THREE エッセンシャルセンツ R

香って呼応する、精油のエナジー。マインドに寄り添う、プラントベースの精油フレグランス。石、花、樹、果実、種、そして土。どこにいても自然のエレメントをモダンに纏える、「呼吸」と「マインド」に着目したフレグランス、エッセンシャルセンツ。 香りの原料は、100％の天然精油のみ。ホリスティックに多彩な働きを持つ有用成分を豊富に含んでいます。

全6種 10mL 各5,720円～5,940円（税込） / 30mL 各12,100円～13,200円（税込）

京都府立植物園

大正13年（1924）に開園した日本最古の公立植物園。総面積約24ヘクタールの広大な敷地に約12,000種類の植物を植栽展示しています。四季折々の草花が咲き揃い、大芝生地、桜林、ばら園、植物生態園などがあり、日本最大級の回遊式観覧温室では世界の熱帯植物が観賞できます。植物園教室、観察会などの催しや、植物園芸相談なども行われており、植物の観賞を通じた憩いの場、学習・教養の場となっています。

https://www.kyotobotanicalgardens.jp/

LIGHT CYCLES KYOTO （ライトサイクル京都）

LIGHT CYCLES KYOTOは、京都府立植物園の観覧温室を舞台に、光と音で“植物たちの世界”に没入するアートナイトイベントです。世界最高峰のマルチメディア・スタジオMoment Factoryが企画・演出を手掛け、私たちがまだ知らない植物の魅力を幻想的な演出で体感できる特別な時間を届けます。光と音を通じて植物たちの声を可視化し、次世代に向けて自然との深いつながりを育む機会を創出します。

https://lightcycles-experience.com/kyoto/

詳細を見る :https://www.threecosmetics.com/brand/news/event-kyotobotanicalgardens-2026THREE

「心・からだ・肌」のすべてに、ホリスティックにアプローチするTHREE。



スキンケア、ヘア・ボディケア、フレグランスには、精油をはじめとする天然の植物成分をふんだんに使用し、心地よさと効果を追求。メイクアップでは、モードとナチュラルが生みだすニューベーシックを表現。自然と調和し、その人らしい美しさを最大限に引き出すホリスティックケアとメイクアップを、一人ひとりが心地よさで満たされるように発信します。



