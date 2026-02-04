パク・ソジュン、キム・ユジョン 約2万人規模のスペシャルファンミーティング開催決定！！

株式会社エニー

韓国を代表するトップ俳優 パク・ソジュン と、幅広い世代から愛される人気俳優 キム・ユジョン が、2026年3月7日（土）、日本・横浜ぴあアリーナMM にてファンと直接交流する特別な一日を迎える。約2万人規模で開催される「C2U with Park Seo Jun & Kim You Jung in Japan ～Special Fan-Meeting～」 は、日本でも高い知名度と人気を誇る二人のプレミアムイベントだ。

Netflixドラマ『梨泰院クラス』をはじめ、『キム秘書はいったい、なぜ？』『サム、マイウェイ』、そして最新作『明日はきっと』（原題：ギョンドを待ちながら）など、数々のヒット作を通じて圧倒的な存在感を放ってきたパク・ソジュン。

グローバルスターとして活躍する一方で、ファンとの距離を大切にする誠実な姿勢は、彼が長年にわたり愛され続けている理由の一つでもある。

今回のファンミーティングでは、日本のファンに向けて感謝の気持ちを直接伝える予定だ。

『トンイ』『太陽を抱く月』などの作品で卓越した演技力を発揮し、多くの愛を受けてきたキャリア23年の俳優、キム・ユジョン。

その後も『雲が描いた月明り』『とにかくアツく掃除しろ』『コンビニのセッピョル』、Netflixドラマ『マイ・デーモン』、最新作『親愛なるX』まで、ロマンスから現代劇、ファンタジーまで幅広いジャンルで主演を務め、確かな演技力と表現力を磨いてきた。

日本でも多くのファンから支持を集める彼女は、今回のファンミーテイングで温かなトークと自然な笑顔で観客を魅了するだろう。

チケットは VIP席・SS席・指定席の全3種。

写真撮影やハイタッチ、お見送り会など、直接触れ合えるプレミアムな特典が用意されており、ファンミーティングならではの「近さ」を感じられる内容となっている。

トップ俳優としてのスター性と親しみやすい魅力を併せ持つパク・ソジュン、

長年愛されながら確かな実力を積み重ねてきたキム・ユジョン。

二人の魅力が交差するこのファンミーティングは、2026年春を代表する特別な一日となるだろう。

<<開催概要>>

■イベントタイトル

C2U with Park Seo Jun & Kim You Jung in Japan ～Special Fan-Meeting～

■日時

2026年3月７日（土）

１.昼公演開演 13:00／２.夜公演開演 18:30

■会場

ぴあアリーナMM (神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目２－２)

■出演者

パク・ソジュン、キム・ユジョン

■チケット情報

全席指定：17,600円(税込)

※チケットの詳細（券種/アップグレード等）については、公式HPをご確認ください。

【チケット先行スケジュール】チケットぴあ

FC最速先行：2月6日(金) 12:00 ～ 2月8日(日) 23:59

オフィシャル先行：2月9日(月) 12:00 ～ 2月15日(日) 23:59

■公式HP

https://www.ticketport.co.jp/lp/c2u

■公式SNS

X: https://x.com/c2ufanmeeting

Instagram：https://www.instagram.com/c2ufanmeeting/

■主催

C2U with Park Seo Jun & Kim You Jung in Japan ～Special Fan-Meeting～実行委員会

■お問合せ先

ライブインフォメーション 0570-017-230（平日12:00～15:00）