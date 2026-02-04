短期集中型支援プログラム「STATION Ai Catapult」の第8期スタートアップの募集を2月4日に開始

STATION Ai株式会社

ソフトバンク株式会社の子会社であるSTATION Ai株式会社（ステーション・エーアイ、本社：名古屋市昭和区、代表取締役社長 兼 CEO：佐橋 宏隆）は、起業初期のスタートアップを対象にした短期集中支援プログラム「STATION Ai Catapult」8th Batch（第8期）の募集を2026年2月4日（水）に開始します。「日本中のVC（ベンチャーキャピタル）に会えるIncubation Program」を掲げ、資金調達に直結する3カ月間の伴走支援を提供します。

「STATION Ai Catapult」について

「STATION Ai」は、2024年10月に名古屋市鶴舞公園内に開業した日本最大級のオープンイノベーション拠点です。スタートアップの創出や事業化支援、オープンイノベーションの推進、スタートアップの資金面での支援を目的としたファンドの運営などに取り組んでいます。

「STATION Ai Catapult」は、「STATION Ai」のフラッグシップとして位置づけているスタートアップ支援プログラムの一つです。このプログラムは、既存産業が大きく発展し“産業集積地”として世界的に知られている愛知県の強みを生かしつつ、スタートアップとしての事業成長を図る起業家やスタートアップに対して、シード期における資金調達を達成できる状態まで事業を成長させることを目的に実施しています。

今回募集を開始する8th Batch（第8期）は、「日本中のVCに会えるIncubation Program」をテーマとして掲げ、VCのGP（ゼネラル・パートナー）・Partnerクラスの方々にオフラインで会える機会や定期メンタリングを提供します。また、約30のVCのキャピタリストとオンラインで壁打ちを実施することが可能です。

■「STATION Ai Catapult」の特長１. 資金調達に向けたメンタリングや壁打ち機会の提供

多様な経験を持つメンターが、人的ネットワークやパートナーとのつながりを活用して事業成長を支援します。また、創業前後やシードステージの支援実績が豊富な30名以上のVCのキャピタリストとの壁打ちをオンラインで受けることが可能です。プログラム期間中に選抜されたスタートアップは、VCのPartnerクラスによる定期メンタリングを受ける機会も提供されます。

２. 資金調達に必要なノウハウを習得可能

資金調達の基礎知識をはじめ、事業計画書、ピッチ資料の準備、VCとの交渉術まで、資金調達に必要な実践的なノウハウを体系的に学ぶことができます。経験豊富な専門家によるセミナーやワークショップを通して、効果的な資金調達戦略の構築を支援します。

３. STATION Aiのアセットをフル活用

STATION Aiが提供する幅広い人的ネットワークとリソースを最大限に活用できます。VCや事業会社とのマッチング機会の提供に加え、専門家による法務・知財に関するオフィスアワーへの参加、コワーキングスペースやイベントスペースの利用など、スタートアップの成長を多角的に支援する環境が整っています。

「STATION Ai Catapult」8th Batch（第8期）の概要

応募条件や審査内容は、特設ページをご覧ください。

1. メインメンターによる定期メンタリング

1. メインメンターによる定期メンタリング

事業仮説の壁打ちやファイナンス戦略などの総合的な支援を行うパートナーとして、各社にメンターが付き、隔週1回を目安に約3カ月間、定期メンタリングを行います。

2. スペシャルメンターによるメンタリング

プログラム期間中に選抜されたスタートアップは、スペシャルメンターによるメンタリングを受けることができます。スペシャルメンターは、いずれもVCのPartnerクラスであり、豊富な経験を生かして、事業成長や資金調達に関する戦略的な アドバイスを実施します。

3. VC（ベンチャーキャピタル）との 壁打ち

創業期のスタートアップの支援実績が豊富な30名以上のVCのキャピタリストとのオンラインでの壁打ちの機会を提供します。さまざまなバックグラウンドを持つ投資家と1対1で対話することで、事業運営や資金調達などのフィードバックを受けることが可能です。

4. 勉強会およびセミナー

シード期の資金調達を目指すために必要な知識・ノウハウを習得する勉強会やセミナーを開催します。

5. ピッチブラッシュアップ／Final Pitch

ピッチ練習会を開催し、事業内容やプレゼンテーションのブラッシュアップをします。集大成となるFinal Pitchでは、プログラムに参画したVCやSTATION Aiの入居企業などを招いて、ユーザー獲得や事業提携、資金調達など、事業展開のきっかけとなる場を提供します。

■ 応募スケジュール

募集期間中の応募完了後に、書類審査を順次実施します。書類審査を通過した場合、ピッチ審査期間中に30分間のピッチ審査を実施します。

募集期間：2026年2月4日（水） ~ 3月25日（水）

書類審査期間：応募完了後 ~ 2026年3月31日（火）

書類審査結果通知：2026年4月2日（木） ※予定

ピッチ審査期間：2026年4月6日（月） ~ 4月10日（金）

審査結果（採択）通知：2026年4月16日（木） ※予定

■ キックオフミーティング

「STATION Ai Catapult」8th Batch（第8期）に採択されたスタートアップは2026年4月24日（金）にSTATION Ai株式会社で開催されるキックオフに参加いただきます。

■ 応募方法

特設ページの応募フォームよりお申し込みください。

catapult特設ページはこちら :https://stationai.co.jp/catapult

