TVアニメ『薬屋のひとりごと』キリトリエが2月6日（金）発売！

TOSYO株式会社

TOSYO株式会社は、同社がサービス提供を行っているグッズ通販サイト「Kiritorie（https://tosyo-goods.jp/pages/kiritorie）」において、TVアニメ『薬屋のひとりごと』キリトリエの発売を決定致しました。2026年2月6日（金）17時より受注開始となります。

GOODS LINEUP

詳細を見る :https://tosyo-goods.jp/pages/kiritorie_kusuriyanohitorigoto

【薬屋のひとりごと】キリトリエ・第2期ティザービジュアル_A4縦/価格：16,500円（税込）

※アニメ第2期のティザービジュアルとして解禁されたイラストをキリトリエに。天地逆転の構図が印象的なイラストの切り絵アートは、TVアニメ『薬屋のひとりごと』グッズのコレクションの中でもひと際存在感をはなつこと間違いなし。

商品ページはコチラ :https://tosyo-goods.jp/pages/kiritorie_kusuriyanohitorigoto

【薬屋のひとりごと】キリトリエ・第2期キービジュアル_A4縦/価格：16,500円（税込）

※アニメ2期のキービジュアルとしておなじみのイラストをキリトリエに。こちらを振り向く猫猫と壬氏が印象的なイラストの切り絵アートは、そのイラストの美しさと切り絵の細かなカットラインを堪能いただける一品となっています。

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

About【キリトリエ】 紙とアクリルが織りなす、唯一無二のアートグッズ。

商品ページはコチラ :https://tosyo-goods.jp/pages/kiritorie_kusuriyanohitorigoto

最大の特徴は、一枚の紙から精密に切り出されたキャラクターや背景と、美しく着彩されたアクリルとの融合です。風になびく髪や衣装・装飾まで余すことなく再現するカットラインの細やかさは、手に取るたびに新しい発見を与えてくれます。単なるプリント製品にはない、紙ならではの質感と「モノ」としての圧倒的な作り込みが特徴です。

キリトリエを最も美しく堪能するコツは、「斜め」から覗き込んでいただくことです。紙の厚みが生み出すわずかな段差や立体感が、平面のイラストでは決して味わえない奥行きを作り出します。

また、切り絵アートだからこそ、光の当たり方一つでその表情は劇的に変化します。 お部屋に飾る際は、照明の角度や強さにこだわってみてください。落ちる影のコントラストによって、作品の印象が驚くほど豊かになります。「ベストな配置と光」を追求し、自分だけのライティングで演出することで、キリトリエの魅力を120％引き出し、作品の世界に深く没入することができます。

概要

■商品名： TVアニメ『薬屋のひとりごと』キリトリエ

■販売ページURL：https://tosyo-goods.jp/pages/kiritorie_kusuriyanohitorigoto

■受注期間：2026年2月6日（金）17:00～2026年7月31日（金）17:00

■発送日：受注生産のため当月中にご注文頂きましたお客様は翌々月末日までの配送となります。

商品に関するお問い合わせ

■TOSYO株式会社（https://www.tosyo.co.jp）

■埼玉県越谷市弥生町2-16 弥生ビル2F Tel：048-972-4091

■E-mail:TOSYOお客様センター