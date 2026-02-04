あっとほぉーむカフェシーズナルイベント「Sweet Valentine 2026」大好評開催中！

インフィニア株式会社

インフィニア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：深沢孝樹）が運営する、あっとほぉーむカフェの大人気イベント「Sweet Valentine 2026」が今年も大好評開催中。

バレンタインイベントは、あっとほぉーむカフェの数あるイベントの中でもTOP3に入る大人気イベント！今年も盛りだくさんの内容でご主人様・お嬢様をお待ちしております。

お屋敷では期間中1回のご帰宅（※諸条件あり）で、メイドトレーディングカード【愛込めバレンタインver.】を、あっとほぉーむショップ店頭では、バレンタイン商品を含むお買い上げ（※諸条件あり）でメイドトレーディングカード【しょこらてぃえver.】をプレゼントいたします。

「Sweet Valentine 2026」

トレーディングカードは、今年は何と150種類！それぞれバージョンが異なります

【対象期間】

2026年1月20日(火)～2月14日(土)

【キャンペーン内容】

▼あっとほぉーむカフェ

期間中1回のご帰宅におけるお一人様のご利用金額3,200円（税込）以上で、メイドトレーディングカード【愛込めバレンタインver.】を1枚プレゼントいたします。

▼あっとほぉーむショップ店頭

バレンタイン商品を含むご利用金額3,200円（税込）以上お買い上げごとに、メイドトレーディングカード【しょこらてぃえver.】をプレゼントいたします。

▼あっとほぉーむカフェWEBショップ

バレンタイン商品を含むご利用金額3,200円（税込）以上お買い上げごとに、メイドトレーディングカード【Anotherカットver.】をプレゼントいたします。

(ハート)スウィートバレンタインギフトセット(ハート) 4,000円(税込)

【販売期間】

2026年2月13日(金)・14日(土)

【販売店舗】

あっとほぉーむカフェ全店

【セット内容】

・お好きなソフトドリンク

・サイン入りオリジナルスライダーポーチ

・メッセージカード

・チョコレート

・ソロチェキ

そのほか、オリジナル缶バッジの販売やバレンタインコスプレデーイベントなど、今年もあっとほぉーむカフェのバレンタインはお楽しみイベントが盛りだくさん！

それぞれの特典に諸条件有。

詳細は、あっとほぉーむカフェインフォメーション(https://www.cafe-athome.com/info/201902)をご覧ください。

完全メイド宣言の「バレンタイン～愛込めハンドメイドチョコ～」をお楽しみ会で披露！

日頃からお屋敷でサプライズ開催している、お楽しみ会（ミニライブ）も、バレンタインverでお届けします。

曲は、あっとほぉーむカフェ初のユニット「完全メイド宣言」から「バレンタイン～愛込めハンドメイドチョコ」。長年ファンから愛されてきたこちらの曲を含む12曲が、本日2月4日（水）にサブスク配信解禁されました。Spotify／Apple Music／YouTube music／Amazon Music／LINE Musicなど、全53サイトで配信中です。

▼サブスク解禁についての詳細はこちら

https://www.cafe-athome.com/info/201992

AKIBAカルチャーズZONE店Rで実施された様子

秋葉原のお屋敷では、バレンタイン頃まで引き続き「バレンタイン～愛込めハンドメイドチョコ～」を披露いたします。ご帰宅時に開催された際は、ぜひペンライト（無料貸し出しいたします）を振ってお楽しみください！

あっとほぉーむカフェ

左から、ゆゆめろ、Chimu、hitomi、れなち、ふわる

『ご主人様・お嬢様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ。

メディアでおなじみの美味しくなるおまじまい「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。

2024年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に８店舗、大阪に３店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴21年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に650名以上のメイドが在籍。

2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。

海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。

