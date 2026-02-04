APPLE TREE株式会社とFlashforge製フルカラー3Dプリンター「CJ270」の販売パートナーシップを締結【SK本舗】

フェリデンシア・キャピタル株式会社

SK本舗（運営：フェリデンシア・キャピタル株式会社、代表取締役：遅沢 翔）は、APPLE TREE株式会社（所在地：大阪市、代表取締役社長：朴秀明）と、Flashforge製フルカラー3Dプリンター「CJ270」に関する販売パートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

本提携により、両社は「CJ270」の国内展開を加速し、導入提案から販売・サポートまでの体制を強化します。フィギュア・模型・プロダクトデザイン領域を中心に、高付加価値なフルカラー造形ニーズへ、より幅広く対応してまいります。

また本提携の取り組みの一環として、両社はワンダーフェスティバル2026［冬］に共同出展し「CJ270」の実機展示および造形サンプルの紹介を行います。来場者の皆さまに、フルカラー3Dプリントによる表現力と活用シーンを体感いただける機会を提供します。

■業務提携の背景

近年、3Dプリンターは試作用途にとどまらず、完成品レベルの造形品質や高い色再現性が求められる分野へと活用の幅を広げています。特にフィギュアや模型、プロダクトデザインの領域では、フルカラー造形による表現力が改めて注目されています。

SK本舗は、3Dプリンターおよび造形材料を中心とした総合通販サービスを展開し、個人ユーザーからビジネス用途まで、幅広いニーズに応えるラインナップと提案力を強みとしてきました。加えて、レジンやフィラメント、周辺機器におけるオリジナル製品の企画・開発を通じ、ユーザーの声を反映した製品・サービスの拡充に取り組んでいます。

APPLE TREE株式会社は、3Dプリンターおよび3Dスキャナーを中心に、製造業からクリエイティブ分野まで幅広い導入支援を行ってきました。

両社は今回の販売パートナーシップを通じて、「CJ270」の特長と活用可能性をより多くのユーザーへ届け、国内におけるフルカラー3Dプリント活用の裾野拡大を目指します。

■Flashforge フルカラー3Dプリンター「CJ270」について

CJ270は、卓上サイズながら高精細なフルカラー造形を実現するFlashforgeの次世代3Dプリンターです。CMYKに加え、白や透明素材を用いた造形に対応し、最大1,000万色を超える色表現が可能です。

また、水溶性サポート材に対応しており、複雑な形状でも後処理の負担を抑えた造形が行えます。

フィギュア・模型制作、デザイン検討、教育・研究用途など、幅広い分野での活用が期待されています。

■ワンダーフェスティバル2026［冬］出展概要（予定）

APPLE TREEおよびSK本舗は、ワンダーフェスティバル2026［冬］にそれぞれ出展し、連携のもとFlashforge製フルカラー3Dプリンター「CJ270」の実機展示および造形サンプルの紹介を行います。

会場では、フルカラー造形による表現力や仕上がりを実際にご確認いただけます。

イベント名：ワンダーフェスティバル2026［冬］

開催日：2026年2月8日（日）

会場：幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール

ブース番号：5-02-13（SK本舗）／8-09-04（APPLETREE）

■店舗概要

店舗名 ： ３DプリンターSK本舗

代表者 ： 代表 遅沢 翔

所在地 ： 〒101-0032東京都千代田区岩本町2-17-7 池原第二ビル４階

URL ： https://skhonpo.com/(https://skhonpo.com/)

公式LINE： https://lin.ee/4Mgx4C9(https://lin.ee/4Mgx4C9)（LINE限定セールやLINE限定クーポンなどお得な情報の発信の他、新商品の情報をいち早くお届けしております。）