公益財団法人東京都中小企業振興公社

東京都は、気候危機の深刻化や社会情勢等の大きな変化の中、「ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ」を策定し、2035年までに温室効果ガス排出量を削減する新目標を設定しています。その目標を達成するため、東京都及び（公財）東京都中小企業振興公社は、都内中小企業のゼロエミッション関連産業への参入やゼロエミッションに係る技術・製品開発、販路開拓等を促進することを目的として、「ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業」を実施しています。本事業における製品開発助成は、ゼロエミッションに資する製品開発等に取り組む都内中小企業を対象に、その開発等に要する経費の一部を助成するものです。

このたび、令和7年度の助成対象事業12件が決定しましたので、お知らせいたします。

１．令和7年度 助成対象事業

１２社（下記のとおり） ※全案件単独申請

２．助成事業概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/18_1_3863a4a3e8ea6f5024827e2a151860f2.jpg?v=202602040521 ]

助成対象事業

＜【政策１】 再生可能エネルギーの基幹エネルギー化 に資する取組＞- 【株式会社Ｂｌｏｓｓｏｍ Ｅｎｅｒｇｙ】黒鉛蓄熱の多目的利用を実現する装置の開発＜【政策２】 ゼロエミッションビルの拡大 に資する取組＞- 【株式会社エスマット】在庫管理と連動した工程管理最適化機能の開発- 【株式会社シンシ】サステナブル製品(※1)の開発 （※1 樹脂製冷機ショーケースドア）- 【日本材料技研株式会社】冷暖房省エネ化のための可変熱伝導部材の開発＜【政策３】 ゼロエミッションモビリティの推進 に資する取組＞- 【アストロデザイン株式会社】モビリティ省エネ化に資する計測機器の開発＜【政策４】 水素エネルギーの普及拡大 に資する取組＞- 【株式会社西川精機製作所】FCV組立水素供給フランチャイズシステムの開発＜【政策５】 サーキュラーエコノミーへの移行 に資する取組＞- 【株式会社ＩＭＵ・ＧＥＮＯＳ】遠赤外線熱分解の実用性を強化する技術統合の開発- 【株式会社ＣＡＬＸＣＥＲＵＭ】CO2硬化石灰系鉱物の外装材製造プロセスの開発- 【株式会社カワイチ・テック】循環配慮型折れないサステナブルハンガーの開発- 【株式会社ＣＯ２資源化研究所】CO2原料の高級アルコール生成技術の開発＜【政策７】 気候変動適応策の推進 に資する取組＞- 【Ｕｐｓｉｄｅ合同会社】デジタルツイン活用による海洋環境GISの開発- 【英弘精機株式会社】気候変動適応に必要な気温・水蒸気DIALの開発

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。

戦略13 産業 「中小企業を支え、成長を支援」

＜問い合わせ先＞

★事業全般に関すること

産業労働局 商工部 創業支援課

03-5320-7589

★助成金・事業詳細に関すること

（公財）東京都中小企業振興公社 総合支援部 多摩支社

042-500-3901