「企業から福祉へ！応援プロジェクト」フォーラムを開催します

神奈川県

一般企業で長く働いてきたミドルシニア層が、それまでの経験を活かし、障害福祉現場で活躍する事例が増えています。県では、障害福祉現場の人手不足を解消するために、障害福祉事業者への訪問、圏域説明会の開催等を通して、ミドルシニア層の障害福祉分野への移転促進を目指しています。本プロジェクトの1年間の取組を踏まえたフォーラムを2月に開催しますので、お知らせします。

１ 概要

(1)日時

令和8年2月28日（土曜日）10時00分から14時00分まで

(2)会場

横浜市社会福祉センター4階ホール（神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1）

(3)定員

200名（参加費無料、事前申込制）

(4)主催

神奈川県

(5)ホームページ

URL：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/seniorlaborforce.html

(6) プログラム（予定）

２ 参加申込方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1445_1_06aa04b87eb4910d0ad9063929c20830.jpg?v=202602040951 ]

次のURL（e-kanagawa 電子申請）からお申込みください。

URL：https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=117884

申込期間：令和8年2月4日（水曜日）から令和8年2月26日（木曜日）まで

３ 取材について

取材をご希望の方は、当日、直接会場にお越しください。

問合せ先

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 課長 笠井 電話 045-210-4740

福祉介護人材グループ 大和 電話 045-210-4755