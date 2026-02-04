「企業から福祉へ！応援プロジェクト」フォーラムを開催します
[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1445_1_06aa04b87eb4910d0ad9063929c20830.jpg?v=202602040951 ]
一般企業で長く働いてきたミドルシニア層が、それまでの経験を活かし、障害福祉現場で活躍する事例が増えています。県では、障害福祉現場の人手不足を解消するために、障害福祉事業者への訪問、圏域説明会の開催等を通して、ミドルシニア層の障害福祉分野への移転促進を目指しています。本プロジェクトの1年間の取組を踏まえたフォーラムを2月に開催しますので、お知らせします。
１ 概要
(1)日時
令和8年2月28日（土曜日）10時00分から14時00分まで
(2)会場
横浜市社会福祉センター4階ホール（神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1）
(3)定員
200名（参加費無料、事前申込制）
(4)主催
神奈川県
(5)ホームページ
URL：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/seniorlaborforce.html
(6) プログラム（予定）
２ 参加申込方法
次のURL（e-kanagawa 電子申請）からお申込みください。
URL：https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=117884
申込期間：令和8年2月4日（水曜日）から令和8年2月26日（木曜日）まで
３ 取材について
取材をご希望の方は、当日、直接会場にお越しください。
問合せ先
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 課長 笠井 電話 045-210-4740
福祉介護人材グループ 大和 電話 045-210-4755