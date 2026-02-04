都筑警察署とイッツコム「地域安全に関する協定」を締結

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

イッツ・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都世田谷区 メディアセンター：神奈川県横浜市青葉区 代表取締役社長：金井美惠 以下、イッツコム）は、横浜市都筑区を含む地域の通信・放送インフラを担う企業として、「安心と快適さ」をお届けすることを経営理念に掲げており、特殊詐欺などの被害が増える中で、安全で豊かな街づくりを目指して、2月4日、神奈川県警察 都筑警察署と（以下、都筑警察署）と「地域安全に関する協定」（以下、本協定）を締結しました。

神奈川県警察の警察署では、青葉、緑、宮前、中原、高津に次いで、6署目の締結となります。

イッツコム 代表取締役社長 金井美惠 と 都筑警察署 扇山剛署長

本協定は、特殊詐欺をはじめとする各種犯罪の未然防止および交通事故防止などを図るため、安全で安心な街の実現に努めることを目的としています。この度の締結により、イッツコムチャンネル＊での放送を通じて、犯罪未然防止などに関する情報発信、都筑警察署が実施する防犯や交通安全イベントなどの取材・放送を行うほか、営業・サポートスタッフがお客さま宅を訪問する際に、警察から提供される防犯情報のチラシを配布するなど、啓発活動を推進してまいります。

「地域安全に関する協定」締結による具体的な協力内容

(1) イッツコムの営業・サポートスタッフがお客さま宅訪問時に、警察から提供される特殊詐欺をはじめとする各種犯罪防止などのチラシ配布と注意喚起

(2) 「こども110番のくるま」ステッカー貼付の営業車両によるこどもの安全確保のための保護・見守り活動

(3) イッツコムチャンネルにおいて、防犯や交通安全を啓発するための広報活動、情報発信（警察官などの出演による事例紹介など）

(4) イッツコムチャンネルにおいて、警察活動（防犯キャンペーン、町会イベントのブース出展など）の取材、情報発信

本協定の一環として、イッツコムは、都筑警察署をはじめ、既に協定を締結している青葉警察署、緑警察署、宮前警察署、中原警察署、高津警察署と連携し、安全安心まちづくりに資する情報発信や取り組みを行ってまいります。

また、今後、都筑警察署が偶数月に実施している横浜市営地下鉄ブルーライン都筑区内主要駅広場における駅前防犯キャンペーンに、イッツコム社員が参加する予定です。

イッツコムでは、今後も、通信・放送インフラを提供する企業としての社会的使命を担うよう努めて参ります。

＊イッツコムチャンネル・・・イッツコムが制作・放送するチャンネル。視聴方法 https://itscom.media/ch/howto/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

◆イッツ・コミュニケーションズ株式会社について

イッツコムは、東急線沿線を中心とした約100万世帯のお客さまと接続しており、高速インターネット、モバイル、ケーブルテレビ、IP電話、IoTなど、欠かすことのできない社会インフラサービスを提供する東急グループの企業です。法人（企業・行政）向けの事業も展開しており、専用線インターネット接続サービス、商用Wi-Fi、デジタルサイネージ、地域BWAなど多様なソリューションを通して、豊かな生活環境の創造に取り組んでいます。

代表者： 代表取締役社長 金井美惠

所在地： 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー22階

株 主：東急株式会社

会社設立：1983年3月2日 / 開局：1987年10月2日

資本金：52億9千4百万円

事業内容：電気通信事業法による電気通信事業、放送法による一般放送事業（有線テレビジョン放送事業）ほか

放送エリア：東京都・渋谷区、目黒区、世田谷区、大田区、町田市、川崎市・高津区、中原区、宮前区、横浜市・青葉区、緑区、港北区、都筑区

サービスサイト ： https://www.itscom.co.jp

コーポレートサイト ： https://www.itscom.co.jp/corporate/