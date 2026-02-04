神奈川県の障害福祉の魅力を発信する音声番組「ずれずれ」の配信を開始します！

神奈川県

県では、障害福祉分野で働く人や仕事の魅力を発信し、若い世代をはじめとした幅広い層に障害福祉への関心を持ってもらうことを目的に、音声番組「ずれずれ」のポッドキャスト配信を開始します。

１ 番組の内容

神奈川県内の障害福祉の現場で働く職員をはじめ、福祉や地域に関わる様々なゲストを迎え、これまでの歩みや生い立ち、仕事に至るまでの道のりをひもときながら、日々の暮らしや仕事の中で感じてきた思いや経験について語り合うトーク番組です。

「思い描いていた仕事像と現実とのずれ」や「他者との価値観のずれ」、「社会とのずれ」などに光を当て、ポジティブな“ずれ”も、一見ネガティブに見える「ずれ」も、その人らしさや働き方を形づくってきたプロセスとして捉え直すことで、福祉に関わる人のリアルな姿を伝えていきます。

２ 番組タイトル

『ずれずれ』

３ 番組MC

(右)馬場 拓也 氏（社会福祉法人愛川舜寿会 理事長）、(左)山下 かおり 氏

４ 番組の配信媒体について

「Spotify」、「Apple Music」、「Amazon Music」で配信予定。各配信媒体のリンク先等は次の県ホームページで順次お知らせします。

URL：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/miryoku_hasshin.html

５ 配信開始日（予定）

「Spotify」は令和8年2月5日（木曜日）12時配信開始予定。「Apple Music」、「Amazon Music」についても順次配信します。

（2回目は2月12日（木曜日）、3回目以降は隔週配信の予定です。）

【参考】番組MC略歴

・(右)馬場 拓也 氏（社会福祉法人愛川舜寿会 理事長）

1976年神奈川県生まれ。大学卒業後、外資系ファッションブランドを経て、2010年に現法人に参画。特養「ミノワホーム」の庭を地域開放した「ミノワ座ガーデン」、インクルーシブ保育の「カミヤト凸凹保育園」を開園。2022年、「春日台センターセンター」、洗濯事業「洗濯文化研究所」を開設し、「グッドデザイン金賞」、「2023日本建築学会賞」ほか受賞。共著「わたしの身体はままならない（河出書房新社）」「壁を壊すケア（岩波書店）」など。日本社会事業大学大学院福祉マネ ジメント修士課程修了。

・(左)山下 かおり 氏

1994年神奈川県生まれ。高校卒業後、スイス・ジュネーブへクラシックバレエ留学。欧米でのバレエ団就職活動を経て、2014年にアメリカ・ニューヨークのバレエ団に入団するも、世界で活躍することの厳しさを実感し、帰国する。2016年、大阪大学人間科学部に進学。知的障害のある兄の影響から福祉に関心を抱くが、まずは社会の仕組みや日本の実情を広く知りたいと思い、地域ブランディングの会社に就職。3年間勤務したのち、就労移行支援事業所に転職。現在は、障がいのある家族の当事者として、障がいのある人もない人も共に活躍できる社会の実現を目指し、松下政経塾で研鑽を重ねている。

問合せ先

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 課長 笠井 電話 045-210-4740

福祉介護人材グループ 大和 電話045-210-4755