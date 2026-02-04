フェンディ、新作バッグ「フェンディ フラックス メッセンジャー」を発売

フェンディ・ジャパン合同会社

イタリアを代表するラグジュアリーブランド、フェンディ（FENDI）は、モダンなフォルムと機能性を兼ね備えた新作バッグ、「フェンディ フラックス メッセンジャー（FENDI Flux Messenger）」を発売いたします。

スムースカーフレザーを用いたこのバッグは、サテンルテニウム仕上げの「FF」ロゴバックルをフラップにあしらい、スポーティーで洗練された印象を与えます。フラップの外側にはジップ付きのポケットを配し、背面はジップファスナーが付いたデザインで物の出し入れも簡単です。内部コンパートメントにはファブリックのライニングが施され、11インチタブレット、スマートフォン、イヤホン、お財布など、日々の必需品をスマートに収納できます。クラシカルなブラックとブラウン、そしてモダンなグレーの3色で展開いたします。

ショルダーストラップとハンドルは、色鮮やかな「ストラップ ユー（Strap You）」と付け替えることで、スタイリングに新たな息吹を吹き込みます。フルグレインレザーに、スポーティーなライトブルー、またはイエローのテクニカルコードがあしらわれています。

「フェンディ フラックス メッセンジャー」\385,000 サイズ：W27xH16xD6.5cm / カラー：ブラック（税込み・予定価格）「フェンディ フラックス メッセンジャー」\385,000 サイズ：W27xH16xD6.5cm / カラー：ブラウン（税込み・予定価格）「フェンディ フラックス メッセンジャー」\385,000 サイズ：W27xH16xD6.5cm / カラー：グレー（税込み・予定価格）「ストラップ ユー」（別売り）\137,500 カラー：イエロー「ストラップ ユー」（別売り）\137,500 カラー：ライトブルー

「フェンディ フラックス メッセンジャー」は、フェンディ公式オンラインストアfendi.com にて先行予約を受付中、また同ストアとフェンディ直営店 にて2026年2月5日より販売いたします。

先行予約

「フェンディ フラックス メッセンジャー」 https://www.fendi.com/jp-ja/7VA685AV8BF0SAJ.html

「ストラップ ユー」 https://www.fendi.com/jp-ja/8AV990AW36F1W4N.html